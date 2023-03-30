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    F1將現女車手? 性別平等車隊有望2026上賽道

    一支名為「Fomula Equal」性別平等的F1車隊宣布已向國際汽車聯盟（FIA）遞交申請，該車隊主打成員中男女比例各半。示意圖。（路透資料照）

    一支名為「Fomula Equal」性別平等的F1車隊宣布已向國際汽車聯盟（FIA）遞交申請，該車隊主打成員中男女比例各半。示意圖。（路透資料照）

    2023/03/30 00:21

    〔即時新聞／綜合報導〕為了讓女性也有機會進入賽車高階職位，近日一支名為「Fomula Equal」性別平等的F1車隊宣布已向國際汽車聯盟（FIA）遞交申請，該車隊主打成員中男女比例各半，若通過申請，最快會於2026年進入F1賽道。

    根據CNN報導，目前有支團隊成員由男女各半所組成的的車隊「Fomula Equal」，已向國際汽車聯盟（FIA）遞交申請書。「Fomula Equal」執行長波洛克（Craig Pollock）表示，創辦目的是為了建立讓女性能進入賽車高階職位的機會和途徑，因此整個團隊成員從董事會到車手、工程師都將由50%女性以及50%男性組成。

    若該團隊申請成功，「Fomula Equal」將會在2026年首度亮相，這同時也是賽車界中性別多樣化的一大突破。但波洛克也坦言，駕駛F1賽車需要一定的體能條件，而現階段女性賽車手是可遇不可求。

    報導中提到，目前已有10支車隊的F1賽車開放申請，預計將新增至少一個空缺，但光是一支新車隊要加入F1就需要耗費10億美金（約300億新台幣）。

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