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    俄女網購私打「人胎盤素」增免疫力！ 高燒41度身亡

    一名俄國女子因想在出遊前提升免疫力，竟在沒有醫生處方下自行上網購買「人胎盤素」針劑施打。沒想到在注射20分鐘後，開始出現寒顫、頭痛及攝氏41度高燒等嚴重症狀，住院10天後仍不幸身亡。（示意圖）

    一名俄國女子因想在出遊前提升免疫力，竟在沒有醫生處方下自行上網購買「人胎盤素」針劑施打。沒想到在注射20分鐘後，開始出現寒顫、頭痛及攝氏41度高燒等嚴重症狀，住院10天後仍不幸身亡。（示意圖）

    2023/03/29 20:52

    〔即時新聞／綜合報導〕一名俄國女子因想在出遊前提升免疫力，竟在沒有醫生處方下自行上網購買「人胎盤素」針劑施打。沒想到在注射20分鐘後，開始出現寒顫、頭痛及攝氏41度高燒等嚴重症狀，住院10天後仍不幸身亡。

    綜合外媒報導，一名自稱為「健康教練」、「營養學家」的醫科學生，同時兼任模特兒的22歲俄國女子安娜·科利亞達（Anna Kolyada），為了在與男友朱林（Dmitry Zhulin）一同前往杜拜旅遊前能夠提升免疫力，於是她在沒有任何醫學處方下，從網路上購買了由日本製造的人胎盤素針劑，並在本月14日前往機場搭乘飛往迪拜的航班途中，私自給2人注射了各一劑的人胎盤素。

    雖然科利亞達和朱林並非首次注射，不過在注射20分鐘後，2人開始感到噁心，並出現劇烈的寒顫和頭痛，體溫甚至上升到攝氏41度，事發後2人立刻被送往醫院。在住院期間，雖朱林的身體情況正在慢慢康復中，不過科利亞達則出現了肺積水、感染性休克、心力衰竭和血液中毒等症狀，在住院10天候仍不幸身亡。

    俄羅斯調查委員會已對科利亞達之死展開調查，醫生診斷她為感染性休克。調查委員會懷疑因科萊亞達注射的藥物在使用前皆須立即稀釋，但因稀釋的藥物已放置在生理食鹽水內三天，導致容器內部出現了感染，蛋白質凝固，造成感染侵入了他們的身體，恐出現最嚴重的敗血症病狀。研究人員正對相關藥物的安瓶進行檢查，調查結果仍有待釐清。

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