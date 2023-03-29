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    影片曝光！ 烏軍攻擊頓內茨克俄軍總部 12名俄軍死亡

    烏軍以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）攻擊頓內茨克市區（Donetsk）的一處俄軍總部。（圖擷自推特）

    烏軍以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）攻擊頓內茨克市區（Donetsk）的一處俄軍總部。（圖擷自推特）

    2023/03/29 12:37

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，烏軍收到來自西方各國的軍元後開始扭轉戰局，推特流出一段影片，有消息指出烏軍以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）攻擊頓內茨克市區（Donetsk）的一處俄軍總部。

    推特帳號「@albafella1」PO出一段影片，影片中可以看到消防人員正在拉水線嘗試撲滅火勢，拍攝者前方的建築物幾乎全毀，遠處還有火光正在燃燒。

    「@albafella1」在推文中表示，「3月27日烏克蘭武裝部隊使用海馬斯向被俄羅斯佔領的頓內茨克市區的俄軍總部開火，12名俄軍死亡，約60人受傷送醫治療中。」

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