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    菲律賓退出國際刑事法院 小馬可仕︰干涉主權切斷所有關係

    小馬可仕日前宣布，將會切斷所有與ICC的聯繫。（法新社）

    小馬可仕日前宣布，將會切斷所有與ICC的聯繫。（法新社）

    2023/03/29 12:00

    〔即時新聞／綜合報導〕過去菲律賓在前總統杜特蒂時期，打擊毒品犯罪過於激進，造成數萬名底層毒品使用者死亡。國際刑事法院（ICC）以侵犯人權指控菲律賓政府，而當局選擇直接退出ICC。然而根據法規，ICC仍有權力管轄退出國於參與組織期間所犯下的罪行，總統小馬可仕昨（28日）則回應，考慮到涉及國家主權，將切斷任何與ICC的聯繫。

    綜合外媒報導，杜特蒂執政時期，積極整治國家毒品問題，然而鐵腕政策導致許多執法過當的爭議，底層毒品使用者遭到警方壓制致死的案例層出不窮。ICC則在2018年宣布，針對時任總統杜特蒂是否犯下「反人類罪的謀殺罪行」，展開初步調查。對此，馬尼拉選擇直接退出ICC，並於2019年正式生效。

    儘管如此，根據《羅馬規約》ICC保有追溯退出國於參與組織期間所犯下所有罪刑的權力。而菲律賓總統輪替後，新上任的小馬可仕也維持杜特蒂的立場，表示司法部及其他機構已經在調查所謂「反人類罪的謀殺罪行」的案件，對ICC提出終止效力的要求，卻遭到駁回。昨日，小馬可仕在最新聲明中表明，菲律賓不會與ICC合作。他認為ICC的管轄權已經干涉且攻擊了國家主權，因此將切斷任何與ICC的聯繫。

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    過去杜特蒂執政時期，將底層毒品使用者趕盡殺絕。（法新社）

    過去杜特蒂執政時期，將底層毒品使用者趕盡殺絕。（法新社）

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