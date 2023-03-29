西方壓力前所未見 白俄證實接受俄羅斯部署核武

白俄羅斯外交部表示，過去2年多面對西方國家施加前所未有的壓力，決定接受俄羅斯的核武力量對抗北大西洋公約組織（NATO）等盟國。圖為俄羅斯總統普廷（右）和白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（美聯社）

2023/03/29 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭迄今已逾1年，俄羅斯總統普廷25日宣布，將在白俄羅斯境內部署戰術核武器，消息曝光引烏克蘭當局痛批將白俄作為「核武人質」，對此白俄羅斯外交部本週二表示，該國過去2年多面對西方國家施加前所未有的壓力，決定接受俄羅斯在境內部署核武力量對抗北大西洋公約組織（NATO）等盟國。

根據《路透》報導，白俄羅斯外交部當地時間28日發布聲明，在過去2年半期間，白俄羅斯收到來自美國及北約等盟國前所未見的政治和經濟壓力，為了加強國家安全和防禦能力，決定接受俄羅斯在國內部署戰術核武器。

請繼續往下閱讀...

白俄羅斯外交部強調，俄羅斯的核計畫不會違反「禁止核子擴散條約」（NPT），兩國之間的軍事合作是遵守國際法下進行，白俄本身不會控制核武器；將培訓白俄飛行員能操作帶有特定彈頭的飛彈，並對這些飛機現代化改造，以及在白俄境內部署核彈頭，但不會給明斯克（Minsk）控制或取得相關技術機會，在任何方面皆不違反條約規定。

據悉，俄羅斯和白俄羅斯長期保持密切軍事關係，白俄總統盧卡申科去年允許莫斯科使用白俄羅斯領土向烏克蘭派遣軍隊，兩國今年1月還舉行聯合軍事演習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法