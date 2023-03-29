為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    西方壓力前所未見 白俄證實接受俄羅斯部署核武

    白俄羅斯外交部表示，過去2年多面對西方國家施加前所未有的壓力，決定接受俄羅斯的核武力量對抗北大西洋公約組織（NATO）等盟國。圖為俄羅斯總統普廷（右）和白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（美聯社）

    白俄羅斯外交部表示，過去2年多面對西方國家施加前所未有的壓力，決定接受俄羅斯的核武力量對抗北大西洋公約組織（NATO）等盟國。圖為俄羅斯總統普廷（右）和白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（美聯社）

    2023/03/29 12:46

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭迄今已逾1年，俄羅斯總統普廷25日宣布，將在白俄羅斯境內部署戰術核武器，消息曝光引烏克蘭當局痛批將白俄作為「核武人質」，對此白俄羅斯外交部本週二表示，該國過去2年多面對西方國家施加前所未有的壓力，決定接受俄羅斯在境內部署核武力量對抗北大西洋公約組織（NATO）等盟國。

    根據《路透》報導，白俄羅斯外交部當地時間28日發布聲明，在過去2年半期間，白俄羅斯收到來自美國及北約等盟國前所未見的政治和經濟壓力，為了加強國家安全和防禦能力，決定接受俄羅斯在國內部署戰術核武器。

    白俄羅斯外交部強調，俄羅斯的核計畫不會違反「禁止核子擴散條約」（NPT），兩國之間的軍事合作是遵守國際法下進行，白俄本身不會控制核武器；將培訓白俄飛行員能操作帶有特定彈頭的飛彈，並對這些飛機現代化改造，以及在白俄境內部署核彈頭，但不會給明斯克（Minsk）控制或取得相關技術機會，在任何方面皆不違反條約規定。

    據悉，俄羅斯和白俄羅斯長期保持密切軍事關係，白俄總統盧卡申科去年允許莫斯科使用白俄羅斯領土向烏克蘭派遣軍隊，兩國今年1月還舉行聯合軍事演習。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯部署戰術核武 烏克蘭官員批白俄成「核人質」
    2023/03/26 21:29

    俄羅斯部署戰術核武 烏克蘭官員批白俄成「核人質」
    自由說新聞》俄飛彈墜波蘭迫北約出手？專家：普廷重大失誤
    2022/11/16 11:33

    自由說新聞》俄飛彈墜波蘭迫北約出手？專家：普廷重大失誤

    以匠人之心 短時間突破400萬人觀看數
    美國加速在歐部署新型戰術核武 俄警告：降低核門檻
    2022/10/30 10:30

    美國加速在歐部署新型戰術核武 俄警告：降低核門檻
    自由說新聞》普廷大敗恐將用核武？白俄總統警告：別逼俄至絕境
    2022/10/15 16:13

    自由說新聞》普廷大敗恐將用核武？白俄總統警告：別逼俄至絕境

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播