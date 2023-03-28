美檢方控：FTX執行長花12億台幣行賄中國官員

FTX 共同創辦人班克曼—弗里德曾是幣圈金童，如今面臨美國聯邦政府控訴。（法新社資料照）

2023/03/28 22:45

〔編譯魏國金／台北報導〕美國聯邦檢察官28日在起訴書中指控，去年11月中旬破產前為全球第2大加密貨幣交易所的FTX共同創辦人兼執行長班克曼—弗里德（Sam Bankman-Fried）支付至少4000萬美元（12.14億台幣），以行賄至少1名中國政府官員。

CNBC報導說，美國聯邦政府指控，班克曼—弗里德旗下避險基金「阿拉美達研究」（Alameda Research）數個帳戶，2021年11月前後成為中國警方凍結令的目標。起訴書說，班克曼—弗里德與其他人「指示並轉移」至少4000萬美元（12.14億台幣）的加密貨幣，「圖利1名或多名中國政府官員，企圖影響、利誘他們」解凍當中一些帳戶。

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美國檢方稱，班克曼—弗里德與其同夥曾考慮並嘗試一些解凍帳戶的方法，包括提供約10億美元價值的加密貨幣，但最終相關努力皆失敗，於是班克曼—弗里德同意並指示數千萬美元的行賄，以解除相關帳戶的禁令。

報導說，班克曼—弗里德的避險基金使用未凍結的資產，持續挹注阿拉美達虧損的交易，又一年從事政府所說的，詐騙客戶與投資人的惡行。FTX與阿拉美達2022年11月在其對資產負債表的憂心，最後演變成名符其實的擠兌後破產。

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