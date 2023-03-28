防「台灣有事」美日菲第一島鏈對中新圍堵成形

種種跡象顯示，美國協同日本、菲律賓強化「第一島鏈」防衛，以對抗中國的新圍堵政策成形，以避免中國在台海和南海採取軍事行動。圖為菲律賓總統小馬可仕（左）2月訪問東京時，和日本首相岸田文雄握手合影。（美聯社）

2023/03/28 21:34

〔編譯楊芙宜／台北報導〕日本共同社今天獨家報導，日本、美國、菲律賓正著手建立3國部長級安全事務會談的正式機制，擬最快4月就舉行首次會議。華盛頓已建議在日本美軍基地部署中程飛彈，菲律賓日前允許美軍擴大在菲國南北4個基地部署，其中位於呂宋島北部的伊薩貝拉省（Isabela）和卡加延省（Cagayan）的2個基地鄰近台灣。種種跡象顯示，美國協同日本、菲律賓強化「第一島鏈」防衛，以對抗中國的新圍堵政策成形，並提高嚇阻力、以避免中國在台海和南海採取軍事行動。

共同社28日引述菲律賓國家安全顧問阿尼奧（Eduardo Año）及美國政府消息人士透露，日本、美國、菲律賓三國基本決定，將創設負責安全保障事務的高階官員展開協商的機制，考慮最快4月舉行首次會議。美、日有意透過此舉，強化對中國在東海和南海頻繁行動的嚇阻力，並進一步防備「台灣突發事態」。

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阿尼奧身邊人士表示，這是來自日本岸田政府的提議。美、日正在更致力將靠近台灣及處於東亞海路交通戰略要衝的菲律賓拉入陣營。外交消息人士指出，針對「日美菲三角防務合作」，正在摸索未來三國如何進行聯合訓練，日方還向菲方提議了「三國安保合作協議」。日美菲最近一次聯合軍演是在去年10月。

報導指出，美國與菲律賓計畫4月11日在華盛頓舉行外交和國防部長會談（2+2），預計美、日、菲三國安全事務高階官員的首次會議將在其後舉行，包括美國白宮國家安全顧問蘇利文、日本國家安全保障局長秋葉剛男、菲律賓國家安全顧問阿尼奧將出席。據阿尼奧表示，美日菲國安首長首次會議可能在4月舉行，時間和地點正在協調。

菲律賓小馬可仕政府仍在摸索，如何在南海問題上與中國對立的同時，又維持菲律賓與中國一定的經貿投資關係。菲國為了確保微妙的平衡，需獲得日美在安全上的後盾支持，不僅力爭在南海與日、美等開展聯合巡邏，還有意加速三國防務部門間的交流。

日本產經新聞上月曾引述知情人士透露，華盛頓已建議於日本美軍基地部署中程飛彈，以做為「第一島鏈」強化防衛，嚇阻抗中計畫的一部分；在日本的美軍部署計畫可能包括美方研發的長程極音速武器（LRHW）和「戰斧」（Tomahawks）巡弋飛彈，搭配日本作為反擊能力計畫部署的距外飛彈，聯手對抗中國的「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力。

美軍陸戰隊將領柏格（David Berger）2月中旬也向日本經濟新聞表示，美軍陸戰隊正在研發地上發射型的中程彈道飛彈，預估2020年代中期將完成研發，可能會與包含日本在內的中國周邊國家私下進行協商。

美國之音日前引述紐西蘭坎特伯雷大學政治學博士、曾在菲律賓外交服務學院擔任高級研究員的安德里亞（Andrea Chloe Wong）表示，美軍一直希望使用菲律賓北部基地，尤其是位於台灣對面的伊莎貝拉島和卡加延島，「一旦中國從海上或空中攻擊台灣，允許美國使用這些基地，將確保美國易於嚇阻或反制中國」。

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