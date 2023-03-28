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    商用間諜軟體淪政治打壓工具 拜登禁美政府使用

    美國總統拜登今天以商業間諜軟體被世界各國政府當成政治打壓工具為由，禁止美國政府使用引發爭議的「飛馬」（Pegasus）等商業間諜軟體。（路透）

    美國總統拜登今天以商業間諜軟體被世界各國政府當成政治打壓工具為由，禁止美國政府使用引發爭議的「飛馬」（Pegasus）等商業間諜軟體。（路透）

    2023/03/28 20:57

    〔中央社〕美國總統拜登今天以商業間諜軟體被世界各國政府當成政治打壓工具為由，禁止美國政府使用引發爭議的「飛馬」（Pegasus）等商業間諜軟體。

    法新社報導，白宮表示，商業間諜軟體對美國構成顯著的情報威脅，目前已在50名駐外人員的手機上發現這類軟體。

    此外，一些外國政府也會利用商業間諜軟體「助長鎮壓和侵犯人權」。

    白宮在聲明中強調：「並非只有獨裁政權才會濫用這些強大的監視工具。」

    「民主政府也被踢爆，體制內人員在欠缺適當法律授權、保護和監督的情況下，針對其公民使用商業間諜軟體。」

    拜登的這項命令並非全面禁止商業間諜軟體，而是僅適用任何被認定對美國國家安全構成風險，或被他國政府在政治上濫用的軟體。

    這項命令也不會限制中央情報局（CIA）和國家安全局（NSA）等美國政府機構研發間諜軟體。

    這項禁令宣布的時機點就在拜登召開第二屆民主峰會（Summit for Democracy）的前一天。來自121個國家的領袖獲邀參加這場為期3天的峰會。

    據白宮的說法，這項商業間諜軟體禁令是這次峰會的「基礎」倡議。

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