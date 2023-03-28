中國河北滄縣拆除廢棄冷凍失火 11人死亡

滄州政府官網通報，27日下午2時30分許，滄縣崔爾莊鎮東村一個廢棄冷庫在拆除過程中發生火災，共搜救出11人，但均無生命跡象。（擷自網路）

2023/03/28 19:20

〔中央社〕據官方通報，中國河北省滄縣一個廢棄冷凍昨天下午在拆除過程中發生火災，大火延燒至深夜才撲滅，事故現場搜救出11人，均無生命跡象。

滄州政府官網今天傍晚通報，27日下午2時30分許，滄縣崔爾莊鎮東村一個廢棄冷庫在拆除過程中發生火災。消防、公安等單位全力撲救，至晚間10時55分火災徹底撲滅，共搜救出11人，但均無生命跡象。

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通報稱，事故發生後，河北省委、省政府主要領導第一時間作出批示，省市縣負責官員立即趕赴現場組織救援，開展善後工作。事故原因正在調查中。

中國消防科普自媒體「靠山屯閒話」今天發文附上事故現場照片。

文章指出，中國冷庫火災的傷亡事件已有多次。冷庫發生火災，通常是電氣線路出現了問題，或者是在維修、拆除、建設過程中，動用了電氣焊。由於冷庫中存在大量的聚氨脂泡沫材料，一旦發生火災，燃燒非常迅猛，同時煙氣有毒，極易導致人員傷亡。

文章並指出，滄縣政府的通報指火災發生在廢棄冷庫的拆除過程中，因為拆除過程中往往動用明火，且現場人員多，分佈在不同位置，起火後蔓延速度快，在高溫和毒煙作用下，如果現場人員未得到及時疏散，或盲目救火，都會導致大量傷亡。

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