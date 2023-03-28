「星戰」喊話！烏克蘭空襲警報App 驚現「路克天行者」聲音

曾出演過《星際大戰》的知名演員馬克．漢米爾，為烏克蘭的空襲警報配音。（法新社）

2023/03/28 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕「注意！空襲警報」、「前往最近的避難所」，烏克蘭這兩句空襲警報警報的語音似乎與《星際大戰》中的主角「路克天行者」（Luke Skywalker）的聲音十分雷同，原來真的是演員本人馬克．漢米爾（Mark Richard Hamill）獻聲，敦促烏克蘭民眾在俄羅斯發動轟炸時盡快找掩護。

根據《美聯社》 報導，好萊塢科幻電影會進入烏克蘭嚴峻的戰爭日常，正是因為漢米爾決定將他著名的聲音借給「Air Alert」，這是一款與烏克蘭防空系統連結的App。當空襲警報響起時，警報App還會警告烏克蘭人，俄羅斯的導彈、炸彈和自殺式無人機可能正在逼近。

請繼續往下閱讀...

「不要大意，」漢米爾的語音會在警報中建議道，「你的過度自信是你的弱點」。

漢米爾說，他很欽佩烏克蘭「在如此可怕的處境下展現出如此的韌性」。烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭已經超過1年了，這讓他想起了《星際大戰》的傳奇故事─勇敢的反叛勢力與一個龐大、凶殘的帝國作戰，且最終打敗了它。為空襲App的英文版配音並賦予「星戰」風格是漢米爾提供幫助的方式。儘管App也有一位女性的烏克蘭語配音，但一些烏克蘭人更傾向讓「路克天行者」發布壞消息。

當來自天空的威脅過去時，漢米爾的語音會宣布「空中警報結束」，接著以振奮人心的語氣在結尾說道「願原力與你同在」。

這項與空襲警報結合措施帶給不少烏克蘭人勇氣，像是在首都基輔工作的Olena Yeremina說，「願原力與你同在」的結尾讓她笑了起來。「對於這種情況，這是一個非常酷的說法」，他說，「我不會說我感覺自己像個烏克蘭絕地武士，但有時這句話會提醒我要挺直肩膀繼續工作」。

共同開發App的烏克蘭安全系統製造商Ajax Systems希望漢米爾的明星效應，能夠鼓勵烏克蘭以外的人下載。如此，他們也能體會到，烏克蘭人因為那撕裂神經似的警報和擔憂空中的死亡氣息而產生的焦慮情緒。

「對於星戰迷來說，這聽起來真的很棒」，Ajax Systems的營銷負責人說，「即使在糟糕的狀況下也能找到一些幽默或努力保持正面，這是一種烏克蘭人的心態」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法