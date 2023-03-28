名畫扔門後！ 鑑價師一看驚呼：價值逾60萬歐元

法蘭德斯畫家小彼得·布勒哲爾17世紀的畫作，多年來埋沒在一間宅院中。圖為其另一幅名作「鄉村律師」。（路透）

2023/03/28 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕別低估門後的那幅畫！法國一家人打算將宅院出售，找來專業鑑價師評估，竟意外發現家中藏有知名畫家的鉅作，離奇故事連外媒也直呼「實在太少見」。

據《路透》報導，1幅法蘭德斯畫家小彼得·布勒哲爾 （Pieter Brueghel the Younger）17世紀的畫作，多年來始終埋沒在法國一間宅院中，預計28日將在巴黎拍賣，價格約在60萬至80萬歐元（約新台幣1971萬至2628萬元）之間。

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宅院主人聘請的鑑價師德盧薩克（Malo de Lussac），在替房子估價過程中，意外發現傑作隱身其中，這家人至今仍希望保持匿名。

德盧薩克表示，這無疑是他職業生涯中的最大驚奇，「畫作隱藏在視聽室的門後。起初我專注的觀察視聽室，但當我不經意回頭時，瞥見了這幅畫作」。

這件藝術品顯然是真品，但經過數代傳承，家族中已經無人知曉其真實性。德盧薩克表示：「這就是令人難以置信的地方，當雇主詢問我畫作是否仍具價值，我告訴他『事實上這是真品』」。

經專家評估，這幅畫作繪於1615年至1617年之間。畫家小彼得·布勒哲爾的父親老彼得·布勒哲爾（Pieter Bruegel the Elder）同為知名畫家，但在他5歲時去世。

小彼得·布勒哲爾擅長風景畫、宗教畫和災難畫，並以描寫火災和奇形怪狀的人物廣為人知，被稱作「地獄布勒哲爾」。「L'Avocat du village」（鄉村律師）是小彼得·布勒哲爾最知名的畫作之一。

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