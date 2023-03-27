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    中國學童數銳減近300萬 恐掀學校倒閉潮

    中國去年幼兒園註冊人數年減177.7萬人，幼兒園關閉5600家，為15年來首見。（路透）

    中國去年幼兒園註冊人數年減177.7萬人，幼兒園關閉5600家，為15年來首見。（路透）

    2023/03/27 23:34

    〔編譯魏國金／台北報導〕去年中國小學與幼兒園就學人數合計銳減近300萬人，相關學校共關閉近1.1萬家，突顯中國出生率下滑的問題，並引發教師恐爆失業的疑慮。

    中國教育部發展規劃司司長劉昌亞近日表示，2022中國學前教育在園幼兒人數4630萬人，較2021年的4800萬人減少約177.7萬人，幼兒園數也因此年減5600所。中國《第一財經》指出，這是2008年以來，中國幼兒園數量首次出現負增長。

    南華早報報導，中國幼兒園註冊人數的急遽下滑與出生率的大幅下跌相呼應。去年中國出生956萬名新生兒，不僅為史上新低，也創下首次新生兒人數全年跌破1000萬人紀錄。中國出生率已降至千分之6.77的歷史低點，而隨著60年來首次出現死亡數超越出生人數，中國總人口去年減少85萬人至14億1180萬人。

    此外，劉昌亞也說，2022年中國小學在校生1.07億人，較2021年減少100萬人，學校也因此關閉5200間。

    在校學生的銳減已引發一些老師憂心工作不保，而隨著中國持續城鎮化，勞工湧入城市，加快鄉村人口縮減，進一步導致鄉村兒童人數加劇下滑。

    中國網友「一汪清泓」發表「中國人口出現『下降拐點』，或迎來學校『倒閉潮』、教師『失業潮』」的文章說，2022年是標誌性的一年，中國人口總數到了由升轉降的「拐點」，人口減少呈「常態化」，將對教育領域的衝擊最大，「將會引發招生生源短缺，將有大量幼兒園、中小學校關停或倒閉」。

    中國一些地方政府已深刻感到人口下滑的挑戰。2022年中國有21個省市中，有13個通報死亡數超越出生數，一些省市，包括北京、河南、山東、甘肅與安徽首次出現自然人口下滑。

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