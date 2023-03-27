為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    與IAEA總幹事探視札波羅熱 澤倫斯基嘉獎前線士兵

    烏克蘭總統澤倫斯基（右）今日視察札波羅熱地區，向有功人員頒發獎項。（擷取自烏克蘭總統府網頁）

    烏克蘭總統澤倫斯基（右）今日視察札波羅熱地區，向有功人員頒發獎項。（擷取自烏克蘭總統府網頁）

    2023/03/27 22:50

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（27）日視察了札波羅熱地區（Zaporizhzhia），他除了向前線士兵表達謝意，另外還與國際原子能總署（IAEA）署長格羅西（Rafael Grossi）見面，討論核能問題。

    澤倫斯基在臉書上表示：「札波羅熱地區，地處前線。今天我很榮幸來到這裡，站在我們軍隊身旁。我很感激每一個保衛烏克蘭、保衛我們主權、保衛我們的城市還有孩童的勇士。我們一定會獲勝。」

    與澤倫斯基一同前往札波羅熱的還有國際原子能總署署長格羅西，格羅西在推特（Twitter）上PO文：「今天我在札波羅熱市遇到澤倫斯基，我們針對保護札波羅熱核電廠以及核電廠員工的議題交換了意見。我重申IAEA將全力支持烏克蘭的核設施。」

    澤倫斯基（左）與IAEA署長格羅西（右）針對札波羅熱核電廠議題交換意見。（擷取自推特@rafaelmgrossi）

    澤倫斯基（左）與IAEA署長格羅西（右）針對札波羅熱核電廠議題交換意見。（擷取自推特@rafaelmgrossi）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏軍直升機飛官受訪 鏡頭前直呼「我們需要阿帕契」
    2023/03/27 20:03

    烏軍直升機飛官受訪 鏡頭前直呼「我們需要阿帕契」
    侵略進度停滯 烏國:俄軍陣亡破17萬
    2023/03/27 05:30

    侵略進度停滯 烏國:俄軍陣亡破17萬

    LG 冷氣手機遠端操控 超便利
    衝前線！澤倫斯基昨訪烏東 今探視烏南赫爾松
    2023/03/23 21:38

    衝前線！澤倫斯基昨訪烏東 今探視烏南赫爾松
    俄軍後繼無力 烏克蘭陸軍上將預告：反攻即將到來
    2023/03/23 19:50

    俄軍後繼無力 烏克蘭陸軍上將預告：反攻即將到來

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播