與IAEA總幹事探視札波羅熱 澤倫斯基嘉獎前線士兵

2023/03/27 22:50

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)今(27)日視察了札波羅熱地區(Zaporizhzhia),他除了向前線士兵表達謝意,另外還與國際原子能總署(IAEA)署長格羅西(Rafael Grossi)見面,討論核能問題。

澤倫斯基在臉書上表示:「札波羅熱地區,地處前線。今天我很榮幸來到這裡,站在我們軍隊身旁。我很感激每一個保衛烏克蘭、保衛我們主權、保衛我們的城市還有孩童的勇士。我們一定會獲勝。」

請繼續往下閱讀...

與澤倫斯基一同前往札波羅熱的還有國際原子能總署署長格羅西,格羅西在推特(Twitter)上PO文:「今天我在札波羅熱市遇到澤倫斯基,我們針對保護札波羅熱核電廠以及核電廠員工的議題交換了意見。我重申IAEA將全力支持烏克蘭的核設施。」

I met ????????@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL