與IAEA總幹事探視札波羅熱 澤倫斯基嘉獎前線士兵

烏克蘭總統澤倫斯基（右）今日視察札波羅熱地區，向有功人員頒發獎項。（擷取自烏克蘭總統府網頁）

2023/03/27 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（27）日視察了札波羅熱地區（Zaporizhzhia），他除了向前線士兵表達謝意，另外還與國際原子能總署（IAEA）署長格羅西（Rafael Grossi）見面，討論核能問題。

澤倫斯基在臉書上表示：「札波羅熱地區，地處前線。今天我很榮幸來到這裡，站在我們軍隊身旁。我很感激每一個保衛烏克蘭、保衛我們主權、保衛我們的城市還有孩童的勇士。我們一定會獲勝。」

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與澤倫斯基一同前往札波羅熱的還有國際原子能總署署長格羅西，格羅西在推特（Twitter）上PO文：「今天我在札波羅熱市遇到澤倫斯基，我們針對保護札波羅熱核電廠以及核電廠員工的議題交換了意見。我重申IAEA將全力支持烏克蘭的核設施。」

I met ????????@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL — Rafael MarianoGrossi （@rafaelmgrossi） March 27, 2023

澤倫斯基（左）與IAEA署長格羅西（右）針對札波羅熱核電廠議題交換意見。（擷取自推特@rafaelmgrossi）

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