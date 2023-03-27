部隊遺失653顆子彈 北韓逐戶搜查引恐慌

由於北韓陸軍第7軍團最近在撤離位於北韓與中國邊境的惠山市時遺失了653顆子彈，軍警封鎖這座城市並挨家挨戶搜查，但迄今仍未發現子彈下落，卻已引發民眾恐慌，擔心自己成為受害者。（路透）

2023/03/27 21:48

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據自由亞洲電台報導，2名北韓消息人士透露，由於北韓部隊最近在撤離位於北韓與中國邊境的惠山市時遺失了653顆子彈，軍警封鎖這座城市並挨家挨戶搜查，但迄今仍未發現子彈下落，卻已引發民眾恐慌，擔心自己會被懲處。

北韓陸軍第7軍團準備自2月25日至3月10日完全撤離惠山市，卻於3月7日發現653顆突擊步槍的子彈不見了，當該部隊獲知這些子彈失蹤了，並未立即向上級報告，而是試圖自行尋找，直到無法找到這些子彈時，才通知當地居民，並展開嚴格的搜查。

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北韓陸軍第7軍團是在武漢肺炎疫情爆發的2020年部署在兩江道的惠山市，以實施邊境封鎖，防止中國民眾進入北韓。

當地一位居民指出，在陸軍第7軍團無法找到失蹤子彈後，軍警封鎖了整個惠山市，而且開始挨家挨戶地搜查子彈的下落，要求看到或撿到子彈的居民立刻向他們報告，否則會受到處罰。他說，在軍警展開調查10天後，仍找不到任何線索，「這座城市將會繼續封鎖直到653顆子彈被找到」。

兩江道一名要求匿名的官員表示，惠山市的居民一直盼望著陸軍第7軍團撤離，但在軍方調查期間，他們的行動自由反而受到限制；該市的工廠、農場、社會團體和鄰里守望單位已收到配合調查的命令，在經過多日調查但找不到任何線索的情況下，有關當局開始散布謊言，試圖製造民眾的恐慌。

該名官員指出，有關當局謊稱，本次軍隊撤離是與北韓領導人金正恩的安全有關的演習。這可能會被民眾解讀為北韓遭到攻擊，而入侵者正朝向平壤推進。他說：「依據法令，非法持有或移轉槍枝、彈藥或武器者，將會被判處3年以上的勞改。當地居民擔心，如果遺失的子彈一直都找不到，有關當局將會任意處罰可能是完全無辜的人。」

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