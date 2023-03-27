今年第三起 184名羅興亞難民渡海至印尼亞齊

印尼當局表示，184名羅興亞人27日渡海抵至印尼蘇門答臘島北部亞齊特別行政區。圖中為當天船上的羅興亞婦女與小孩待在臨時庇護所內。（美聯社）

2023/03/27 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕印尼當局表示，逾180位羅興亞人周一（27日）從孟加拉的羅興亞難民營乘船渡海至印尼，並登陸在蘇門答臘島北部亞齊特別行政區（Aceh province）。

據《路透》報導指出，當地警方發言人證實，共計184名羅興亞難民抵達亞齊特區東部海岸，當中並未有人身體不適，目前尚不清楚乘載這些難民的船隻數量。亞齊特區當地漁業團體的一名幹部提到，這群難民當中有90名婦女及兒童，他們在當地時間凌晨3點30分左右抵達。

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近年來有許多羅興亞人持續地試圖乘坐不穩固的木船渡海前往鄰國泰國和孟加拉，以及穆斯林族群占多數的馬來西亞和印尼，數量在每年11月至4月海面平靜之時最多，過程當中也不乏有人因疾病、飢餓和疲勞而喪生。聯合國難民署（UNHCR）指出，去年在海上遇難的羅興亞人數量達近十年來的高峰。

今年1月，一艘載滿185位羅興亞難民的船隻停靠在亞齊特區；今年2月，一艘載有69名羅興亞人的船隻同樣停靠於亞齊特區。印尼外交部表示，自去年11月至今，共計有918名羅興亞難民乘船從孟加拉灣和安達曼海向南航行抵達至亞齊特區西邊海岸。

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