為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    今年第三起 184名羅興亞難民渡海至印尼亞齊

    印尼當局表示，184名羅興亞人27日渡海抵至印尼蘇門答臘島北部亞齊特別行政區。圖中為當天船上的羅興亞婦女與小孩待在臨時庇護所內。（美聯社）

    印尼當局表示，184名羅興亞人27日渡海抵至印尼蘇門答臘島北部亞齊特別行政區。圖中為當天船上的羅興亞婦女與小孩待在臨時庇護所內。（美聯社）

    2023/03/27 23:27

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼當局表示，逾180位羅興亞人周一（27日）從孟加拉的羅興亞難民營乘船渡海至印尼，並登陸在蘇門答臘島北部亞齊特別行政區（Aceh province）。

    據《路透》報導指出，當地警方發言人證實，共計184名羅興亞難民抵達亞齊特區東部海岸，當中並未有人身體不適，目前尚不清楚乘載這些難民的船隻數量。亞齊特區當地漁業團體的一名幹部提到，這群難民當中有90名婦女及兒童，他們在當地時間凌晨3點30分左右抵達。

    近年來有許多羅興亞人持續地試圖乘坐不穩固的木船渡海前往鄰國泰國和孟加拉，以及穆斯林族群占多數的馬來西亞和印尼，數量在每年11月至4月海面平靜之時最多，過程當中也不乏有人因疾病、飢餓和疲勞而喪生。聯合國難民署（UNHCR）指出，去年在海上遇難的羅興亞人數量達近十年來的高峰。

    今年1月，一艘載滿185位羅興亞難民的船隻停靠在亞齊特區；今年2月，一艘載有69名羅興亞人的船隻同樣停靠於亞齊特區。印尼外交部表示，自去年11月至今，共計有918名羅興亞難民乘船從孟加拉灣和安達曼海向南航行抵達至亞齊特區西邊海岸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新加坡、印尼峰會 李顯龍籲緬甸軍政府落實和平計畫
    2023/03/16 23:31

    新加坡、印尼峰會 李顯龍籲緬甸軍政府落實和平計畫
    羅興亞人難民船故障 海上漂流1個月抵達印尼
    2022/12/26 15:10

    羅興亞人難民船故障 海上漂流1個月抵達印尼

    LG 冷氣手機遠端操控 超便利
    不顧政府阻攔！ 印尼村民拯救海上漂流羅興亞難民
    2020/06/27 22:38

    不顧政府阻攔！ 印尼村民拯救海上漂流羅興亞難民
    紐時：壓迫宗教少數 亞洲政客SOP
    2019/04/23 06:00

    紐時：壓迫宗教少數 亞洲政客SOP

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播