對TikTok之爭發起反擊 中國批美「有罪推定」

中國外交部發言人毛寧（見圖）表示，中國政府從未要求企業以違反當地法律的方式收集外國數據，並敦促美國停止打壓中國公司。（路透）

2023/03/27 19:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫26日表示，國會議員將推進旨在解決TikTok（國際版抖音）國安疑慮的法案，並重申中國政府可以取得該短影片分享應用程式的用戶數據。中國則對TikTok之爭發起反擊，稱美國對中國企業進行「有罪推定」和無理打壓。

在美國政界，要求禁用母公司為中國字節跳動（ByteDance）的TikTok，或透過立法授權拜登政府祭出禁令的聲浪漸漸高漲，最近美國政府的公務設備已經禁止安裝該熱門應用程式。

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TikTok新加坡藉執行長周受資23日出席眾院能源及商業委員會的聽證會，面對美國封殺令及兩黨國會議員近5小時的拷問，當被問及TikTok是否應北京的要求監視美國人，周受資回答「沒有」。

麥卡錫在推特發文，直指周受資「無法誠實承認我們已知事實，即中國政府能取得 TikTok用戶數據，這令人非常擔憂。」他說，「眾院將推進立法，保護美國人免受中國共產黨的技術影響。」

在北京，中國外交部發言人毛寧27日表示，美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全，卻一再對有關企業做「有罪推定」和無理打壓。她強調，中國政府從來沒有，也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據、資訊和情報。

不過，周受資試圖消除美方對TikTok用戶數據安全，以及中國是否影響1.5億美國用戶所消費的內容的擔憂，似乎收效甚微。

在聽證會前，中國商務部表示，將強烈反對任何要求TikTok的中國所有者出售其股份的要求，並說出售或者剝離TikTok需要得到中國政府的批准，這使周受資的說服工作變得更加困難。

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