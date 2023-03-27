香港示威者被要求掛「狗牌」 知名作家酸：中國民主新里程碑！

香港將軍澳26日上午舉辦集會遊行，參與者被要求掛上號碼牌、禁帶口罩，引發外界討論。（路透）

2023/03/27 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港實施國安法後，當局昨（26日）終於允許首場示威，抗議政府填海工程等環境議題，但示威者卻被要求掛上編號掛牌且禁帶口罩。對此，香港作家、政治評論員馮睎乾嘲諷稱這是「中國民主發展的里程碑」。

香港將軍澳都會駅業主委員會26日上午舉辦集會遊行，反對政府填海開發計畫，此乃香港自實施港版國安法及解除疫情封控後的首場遊行，但港警卻要求參加者頸掛號碼牌、主辦單位全程拉起流動封鎖線、禁止蒙面等種種限制，遭致外界批評。

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馮睎乾今天透過臉書表示該遊行只能以「奇葩」來形容，「香港的『好故事』，可謂無日無之。網上一片熱議，很多人認為這不是遊行示威，而是遊街示眾。令我意外的，是連搞手（召集人）陳展浚也認同自己受辱，今早他在電台說，警方針對遊行的限制措施，既荒謬也極侮辱，更形容戴頸牌好比『猶太人戴臂章』，但期望遊行能反映現實的荒謬，可說是『行為藝術』。」

馮睎乾接著說：「其實除了今日香港，還有哪兒的遊行人士要戴頸牌呢？恕我孤陋寡聞，不知道。但憑常理推斷，這種事在中國大陸發生的機率較大。翻查中共在六四後頒布的『集會遊行示威法』，那些規定果然跟將軍澳遊行如出一轍......不同的是，中共『遊行法』僅表示『負責維持秩序的人員應當佩戴標誌』，沒要求所有參與者佩戴頸牌。換言之，香港警察針對遊行的管制，似乎比中共法規抓得更緊。」

可儘管有法擺在檯面上，但事實是除了「反日」遊行，其他性質的遊行在中國根本不會獲批。馮睎乾憶起2008年北京主辦奧運期間，中共特別在當地紫竹院公園、日壇公園和世界公園設置「奧運示威區」，當時同樣要求申請者需配戴「身分識別徽章」，可以說是「中共最可能成功組織到『頸牌示威』的一次」。但這也只是作秀，「那年當局收到77份示威申請，其中74份自動撤回，其餘無下文，結果3個指定『示威區』全國沒一人申請成功......可對黨而言重要的是表演過程，黨的喉舌已有藉口四處自誇，稱『示威區』的設立，彰顯了泱泱大國的氣度和自信。」

最後馮睎乾嘲諷：「從好的一方面看，昨日將軍澳破天荒的頸牌遊行，終於圓了十五年前未兌現的中國夢，充分彰顯了「一國兩制」的氣度和自信。港府居然沒發新聞稿，熱烈祝賀頸牌遊行的重大勝利，令我深感遺憾。」

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