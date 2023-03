影片曝光！ 俄軍軍備遭烏軍4發飛彈精準摧毀

2023/03/27 17:00

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭武裝部隊收到來自西方國家的軍援後開始扭轉戰況,精準打擊俄軍痛點,推特流傳一段烏克蘭武裝部隊使用3枚M982神劍(Excalibur)導引砲彈和1枚M31A1精準「導向式多管火箭彈」(GMLRS)將俄羅斯軍備摧毀的影片。

時常分享烏俄戰爭動態的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出一段影片,影片中可以看到烏軍無人機正在觀察鎖定的俄軍目標,而這些俄軍目標不久後被烏克蘭武裝部隊的飛彈摧毀。

「Ukraine Weapons Tracker」在推文中表示,「烏克蘭軍隊在烏克蘭東部某處使用3枚M982神劍(Excalibur)與1枚M31A1精準導向式多管火箭彈(GMLRS),摧毀了1個俄羅斯R-934UM電子干擾設備和另一輛KAMAZ軍車。」

#Ukraine: A valuable Russian R-934UM jamming station along with another KAMAZ-based vehicle was destroyed by the Ukrainian army using three M982 Excalibur and one GMLRS rocket somewhere in the East.



This appears to be the first documented loss of this electronic warfare asset. pic.twitter.com/nmFruYkoBB