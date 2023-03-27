影片曝光！ 俄軍軍備遭烏軍4發飛彈精準摧毀
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭武裝部隊收到來自西方國家的軍援後開始扭轉戰況，精準打擊俄軍痛點，推特流傳一段烏克蘭武裝部隊使用3枚M982神劍（Excalibur）導引砲彈和1枚M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS）將俄羅斯軍備摧毀的影片。
時常分享烏俄戰爭動態的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出一段影片，影片中可以看到烏軍無人機正在觀察鎖定的俄軍目標，而這些俄軍目標不久後被烏克蘭武裝部隊的飛彈摧毀。
請繼續往下閱讀...
「Ukraine Weapons Tracker」在推文中表示，「烏克蘭軍隊在烏克蘭東部某處使用3枚M982神劍（Excalibur）與1枚M31A1精準導向式多管火箭彈（GMLRS），摧毀了1個俄羅斯R-934UM電子干擾設備和另一輛KAMAZ軍車。」
#Ukraine: A valuable Russian R-934UM jamming station along with another KAMAZ-based vehicle was destroyed by the Ukrainian army using three M982 Excalibur and one GMLRS rocket somewhere in the East.— ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） March 26, 2023
This appears to be the first documented loss of this electronic warfare asset. pic.twitter.com/nmFruYkoBB