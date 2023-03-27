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    影片曝光！ 俄軍軍備遭烏軍4發飛彈精準摧毀

    烏克蘭武裝部隊使用3枚M982神劍（Excalibur）導引砲彈和1枚M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS）將俄羅斯軍備摧毀。（圖擷自推特）

    烏克蘭武裝部隊使用3枚M982神劍（Excalibur）導引砲彈和1枚M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS）將俄羅斯軍備摧毀。（圖擷自推特）

    2023/03/27 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭武裝部隊收到來自西方國家的軍援後開始扭轉戰況，精準打擊俄軍痛點，推特流傳一段烏克蘭武裝部隊使用3枚M982神劍（Excalibur）導引砲彈和1枚M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS）將俄羅斯軍備摧毀的影片。

    時常分享烏俄戰爭動態的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出一段影片，影片中可以看到烏軍無人機正在觀察鎖定的俄軍目標，而這些俄軍目標不久後被烏克蘭武裝部隊的飛彈摧毀。

    「Ukraine Weapons Tracker」在推文中表示，「烏克蘭軍隊在烏克蘭東部某處使用3枚M982神劍（Excalibur）與1枚M31A1精準導向式多管火箭彈（GMLRS），摧毀了1個俄羅斯R-934UM電子干擾設備和另一輛KAMAZ軍車。」

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