扯！ 中國工作人員粗魯阻止 烏擊劍選手與陣亡運動員海報合影

2023/03/27 16:03

〔即時新聞/綜合報導〕國際間經常質疑中國與俄國之間的關係,但中國一再否認向俄國靠攏,推特流傳一段烏克蘭擊劍選手想在場外與陣亡烏克蘭運動員海報合影,卻被中國工作人員以粗魯的方式阻止的影片。

推特帳號「@visegrad24」在推特PO出一段影片,影片中有一群烏克蘭的擊劍選手手拿黑色海報,周圍的中國工作人員嘗試阻止選手們拍照,並想把手上的海報收起。

請繼續往下閱讀...

「@visegrad24」在推文中表示「在寧江舉行的擊劍世界盃期間,烏克蘭選手試圖想與被殺的烏克蘭運動員海報合影,現場中國工作人員卻阻止他們,俄羅斯運動員應該被禁止參加2024年的巴黎奧運會。」

Ukrainian fencers trying to take a picture with a banner of killed Ukrainian athletes during the Fencing World Cup in Ninjang.



The organizers stopped them.



Russian athletes should be banned from the 2024 Paris Olympics. pic.twitter.com/7MmPttBf67