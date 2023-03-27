為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    單純繁殖？警示地震？ 日本海岸驚傳「大量烏賊」集體擱淺

    日本新潟縣的漁民在18日上午，於佐渡市羽吉海岸上發現有大量烏賊集體擱淺。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    日本新潟縣的漁民在18日上午，於佐渡市羽吉海岸上發現有大量烏賊集體擱淺。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2023/03/27 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟縣一處海岸在18日發生一起罕見的特殊現象，有大量的淡紅色烏賊因不明原因「集體擱淺」在沙灘上，並形成一片密密麻麻的驚人畫面。據日媒報導，這些擱淺的烏賊正值春天產卵期，才會出現集體擱淺的現象，另有不少網友擔憂該現象是否與大地震有關。

    根據《NHK》報導，日本新潟縣的漁民在18日上午，於佐渡市羽吉海岸上發現有大量烏賊集體擱淺。報導指出，這種奇特的現象被稱為「螢烏賊投身」，是一種會在黑夜中發出藍色光芒的螢火魷（又稱螢烏賊）為了產卵而浮出海面，隨後被沖上岸所導致的情況。

    另據日本《富士新聞網》報導指出，今年被沖到海灘上的烏賊比往年數量來得更多，以往常在富山縣出現的螢烏賊擱淺的畫面，然而今年卻也在其他地方發生類似情況，特別是在新潟縣的佐渡市，不僅18日被人發現大量的螢烏賊擱淺，甚至在20日凌晨4點到5點左右，也有人觀察到許多身長5公分左右的螢烏賊被沖上岸。

    對於發生這種現象的原因，位在富山縣滑川市螢火魷博物館認為，這是春天產卵季節所導致的。另據報導指出，在各式各樣的推測中還包含螢烏賊在靠近海岸的地方隨波逐流，因為新月大潮而「迷失方向」，或是「因產卵加上海浪席捲而耗盡體力」，也有漁夫認為是「被魚群追趕到無處可逃」，才會因此沖上岸。

    不過許多日本網友對於該現象，則紛紛留言表達擔憂，「好像看到末日景象」、「產卵後體型好像瘦了很多」、「富山那邊聽說漁獲欠佳，可能是因為水溫上升，產卵地點往北移動了吧」、「據說沙丁魚會出現在『地震前』，烏賊則是『地震後』。不知道是不是氣候變遷太劇烈，大自然變化已經快到幾乎沒有前兆了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    牛打嗝放屁要課稅！救氣候危機「對牛宣戰」是場漫長硬仗
    2023/03/25 23:49

    牛打嗝放屁要課稅！救氣候危機「對牛宣戰」是場漫長硬仗
    聯合國：全球26％地區缺乏飲用水、46％地區缺乏衛生設施
    2023/03/22 17:47

    聯合國：全球26％地區缺乏飲用水、46％地區缺乏衛生設施

    春遊租車自駕 首選聯邦租車
    法國海岸出現大量死海豚 專家曝漁具纏繞、混獲問題嚴重
    2023/02/28 15:50

    法國海岸出現大量死海豚 專家曝漁具纏繞、混獲問題嚴重
    全球暖化加劇！ 地球氣候可能產生永久性轉變
    2023/02/18 23:57

    全球暖化加劇！ 地球氣候可能產生永久性轉變

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    夏威夷首例 抹香鯨吃下大量海洋垃圾擱淺沙灘
    2023/02/04 21:45

    夏威夷首例 抹香鯨吃下大量海洋垃圾擱淺沙灘
    抹香鯨魂斷河口飄屍臭 大阪當局擬「海葬」
    2023/01/17 13:13

    抹香鯨魂斷河口飄屍臭 大阪當局擬「海葬」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播