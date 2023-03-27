單純繁殖？警示地震？ 日本海岸驚傳「大量烏賊」集體擱淺

日本新潟縣的漁民在18日上午，於佐渡市羽吉海岸上發現有大量烏賊集體擱淺。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/03/27 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟縣一處海岸在18日發生一起罕見的特殊現象，有大量的淡紅色烏賊因不明原因「集體擱淺」在沙灘上，並形成一片密密麻麻的驚人畫面。據日媒報導，這些擱淺的烏賊正值春天產卵期，才會出現集體擱淺的現象，另有不少網友擔憂該現象是否與大地震有關。

根據《NHK》報導，日本新潟縣的漁民在18日上午，於佐渡市羽吉海岸上發現有大量烏賊集體擱淺。報導指出，這種奇特的現象被稱為「螢烏賊投身」，是一種會在黑夜中發出藍色光芒的螢火魷（又稱螢烏賊）為了產卵而浮出海面，隨後被沖上岸所導致的情況。

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另據日本《富士新聞網》報導指出，今年被沖到海灘上的烏賊比往年數量來得更多，以往常在富山縣出現的螢烏賊擱淺的畫面，然而今年卻也在其他地方發生類似情況，特別是在新潟縣的佐渡市，不僅18日被人發現大量的螢烏賊擱淺，甚至在20日凌晨4點到5點左右，也有人觀察到許多身長5公分左右的螢烏賊被沖上岸。

對於發生這種現象的原因，位在富山縣滑川市螢火魷博物館認為，這是春天產卵季節所導致的。另據報導指出，在各式各樣的推測中還包含螢烏賊在靠近海岸的地方隨波逐流，因為新月大潮而「迷失方向」，或是「因產卵加上海浪席捲而耗盡體力」，也有漁夫認為是「被魚群追趕到無處可逃」，才會因此沖上岸。

不過許多日本網友對於該現象，則紛紛留言表達擔憂，「好像看到末日景象」、「產卵後體型好像瘦了很多」、「富山那邊聽說漁獲欠佳，可能是因為水溫上升，產卵地點往北移動了吧」、「據說沙丁魚會出現在『地震前』，烏賊則是『地震後』。不知道是不是氣候變遷太劇烈，大自然變化已經快到幾乎沒有前兆了」。

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