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    2客機險高空相撞 尼泊爾民航局3員遭停職

    印度航空與尼泊爾航空險些相撞，幸虧機長反應敏捷。（歐新社）

    印度航空與尼泊爾航空險些相撞，幸虧機長反應敏捷。（歐新社）

    2023/03/27 15:21

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架客機，24日準備從新德里飛往尼泊爾首都加德滿都，當時客機獲得塔台同意，準備從1.9萬英呎處下降，但當時有另一架尼泊爾客機正行駛在1.5萬英呎處，導致空中警報響起。幸虧尼泊爾航空機長立刻將飛機下降至7000英呎才避免了一起重大事故。事後，尼泊爾民航局宣布，將停職3名相關空管人員。

    綜合外媒報導，尼泊爾民航局（CAAN）發言人表示，印度航空（Air India）一架客機日前從新德里起飛，準備在尼泊爾首都加德滿都降落。當時飛機從1.9萬英呎（約5791公尺）處下降，請示塔台後獲得同意，然而當時同個位置的1.5萬英呎（4572公尺）處還有一架尼泊爾航空（Nepal Airlines）客機正在飛行。

    這輛班機從馬來西亞吉隆坡出發，目的地同樣在加德滿都。當兩架飛機靠近時，機上的預警系統突然大響，尼泊爾航空機長立刻將飛機下降至7000英呎（約2134公尺）處，才驚險躲掉一場駭人悲劇。而CAAN表示，已經下令將3名與事件相關的空中交通管制部門員工停職，會專門成立調查委員釐清事件經過。

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