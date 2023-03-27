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    漫威大魔王曾「獻聲」徵兵廣告 家暴案後美國陸軍將其下架

    強納森梅傑斯身陷家暴爭議，美國陸軍將他參與的廣告下架。（法新社）

    強納森梅傑斯身陷家暴爭議，美國陸軍將他參與的廣告下架。（法新社）

    2023/03/27 12:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國好萊塢男星強納森梅傑斯（Jonathan Majors）近期演出《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、《金牌拳手3》等大片，本月25日因為對女友施暴遭到紐約市警方逮捕，引起影迷及網友熱議。由於強納森梅傑斯在美國陸軍近期的兩則廣告中「獻聲」，因此美國陸軍將他參與的廣告下架。

    綜合外媒報導，紐約警方表示，25日上午11點14分左右接獲報案，隨後來到市區某棟公寓逮捕強納森梅傑斯。初步調查認定，「一名33歲男性與一名30歲女性發生了家庭糾紛」，包括勒頸、襲擊、騷擾等指控，據了解，該名女性是強納森的女友。

    由於強納森梅傑斯在陸軍廣告中擔任旁白，在家暴被捕事件發生後，美國陸軍企業行銷辦公室公共事務負責人德法蘭西斯科（Laura DeFrancisco）在聲明中指出：「美國陸軍知悉強納森梅傑斯被捕，目前針對他所面臨的指控十分關切，而美國陸軍近期發布兩則廣告，強納森梅傑斯參與其中，雖然他在證明有罪之前仍是清白的，但出於謹慎考量，美國陸軍會在調查完成之前撤下廣告。」

    美國陸軍在2022年僅招募4.5萬人，距離招募目標還差25%，讓2022年成為美國陸軍近年來招募數量最差的年度，而美國陸軍耗資數百萬美元，推出新的募兵廣告，將廣告活動集中在類似強納森梅傑斯這樣的名人身上，試圖讓美國年輕人燃起從軍熱情。

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