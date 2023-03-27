一片國土兩個時區 黎巴嫩爆政教衝突

黎巴嫩政府突然宣布夏令日期推遲，導致一國出現兩個時間。（路透）

2023/03/27 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩主要宗教分基督教與伊斯蘭教，長久以來兩教互相鉗制。日前，伊斯蘭教派的總理米卡提（Najib Mikati）宣布，將改變進入夏令的日期，從3月26日延後至4月20日。然而，此舉卻遭到基督教民眾的不滿，同時也造成民生困擾，甚至連機場都出現出入境告示板時差1小時的詭異現象。

綜合外媒報導，歐洲於26日實施日光節約時間，地中海東岸國家黎巴嫩過去也會把時間調快一個小時，一起進入夏令。然而，23日總理米卡提搶先一步宣布，往後4月20日才會開始夏令日光節約，但沒有給出任何原因。許多政壇人士認為，這攸關伊斯蘭教的齋戒月，是一場宗教角力。

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齋戒月從3月22日至4月21日結束，以往齋戒月每天開齋的時間，是夏令時間的19時，在米卡提延後開始日光節約的影響下，開齋時間會變向提前到18時。而米卡提則被認為想藉此提升自己在齋戒月的聲望。對此，黎巴嫩境內最大的基督教會馬龍派（Maronite Church）公開表示，不會遵循這個決定；其他幾個主要機關團體如，LNCI、MTV兩家電視台也紛紛直接將時間調快一個小時。

這一政策讓民眾感到混亂，許多營運商並未及時收到日光節約時間延後的通知，因此早早就把電子裝置的時間切換為夏令時間。另外，黎巴嫩國營的中東航空公司（Middle East Airlines）則是將公司內所有時鐘維持冬令時間，但航班會調整為夏令時間，以免造成國際航班混亂。

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