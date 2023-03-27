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    法總理計劃會在野和工會領袖 盼解年金改革危機

    2023/03/27 05:00

    〔中央社〕法國總理府今天表示，總理柏納計劃會見在野黨和工會領袖，期盼能讓年金改革計畫引發的長達數週抗爭劃下句點。

    法國政府推動年金改革，將法定退休年齡從62歲延後至64歲，在政府於本月間繞開國會表決而強行通過這項爭議性法案後，反改革示威演變成為暴力抗爭。

    總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經排除撤銷或延後計畫的可能，由於政府未能取得通過法案的足夠票數，他要柏納（Elisabeth Borne）繼續在國會中尋求新的支持。

    柏納辦公室在沒有提到年金改革法案的情況下表示，她將會見政黨領袖，並且目標針對勞工議題與工會重啟對話。

    柏納接受法新社訪問時表示，將於4月3日開始的那一週與在野黨和工會領袖會面。

    她並承諾，除非為了預算案，否則不會再次動用不須表決即強制通過法案的憲法權力。

    在年金改革危機下，政府試圖劃清界線的作法能否平息先前未經最終表決就通過立法所引發的眾怒和敵意，目前仍不得而知。

    繼21日上次抗爭與警方爆發最嚴重暴力衝突後，工會定於28日就年金改革展開第10次全國抗議。1120327

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