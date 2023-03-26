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    新品種！澳洲發現超大型「活板門蛛」

    科學家最近在澳洲昆士蘭（Queensland）發現了新品種的活板門蛛，這種蜘蛛的雌性可以在野外存活逾20年，並長至5公分左右，這對一般大小只有3公分的活板門蛛來說非常巨大。（擷取自昆士蘭博物館yt頻道影片）

    科學家最近在澳洲昆士蘭（Queensland）發現了新品種的活板門蛛，這種蜘蛛的雌性可以在野外存活逾20年，並長至5公分左右，這對一般大小只有3公分的活板門蛛來說非常巨大。（擷取自昆士蘭博物館yt頻道影片）

    2023/03/26 23:58

    〔即時新聞／綜合報導〕科學家最近在澳洲昆士蘭（Queensland）發現了新品種的活板門蛛，這種蜘蛛的雌性可以在野外存活逾20年，並長至5公分左右，這對一般大小只有3公分的活板門蛛來說非常巨大。不過科學家也表示，由於土地過度開墾，其大部分棲息地已經消失，這使得牠很可能將成為瀕危物種。

    綜合外媒報導，該物種非常罕見，在20世紀初首次被發現，但由於之前缺乏研究資料，一直沒有詳細記錄以及為其命名。新命名為Euoplos dignita。在拉丁語中，牠的名字意為多樣性或巨大，反映了這種蜘蛛「令人印象深刻的體型和性質」。重新調查該物種的昆士蘭博物館科學家表示，蜘蛛在昆士蘭中部的半乾旱林地被發現，雌性有棕色的甲殼，而雄性有蜂蜜紅色的外層和腹部。

    「國家地理頻道」介紹，這類蜘蛛會在昆士蘭的黑土區域裡建造洞穴。雄性生活5到7年後就會遷離原洞穴，尋找配偶，雌性的習性則不同，終其一生都會在原本的家裡度過一生。

    活板門蛛是多毛的熱帶蜘蛛，牠們會利用土壤、植被和絲建造洞門，並用絲設定「絆線」陷阱。當昆蟲觸發絆線時，牠們就會跳出來發動突襲，將獵物拖入洞穴。一般活板門蛛在野外可以活到25歲左右，目前世界上已知最長壽的個體則活到了43歲高齡。

    該物種的雄性有紅綜色的外層和腹部。（擷取自昆士蘭博物館FB）

    該物種的雄性有紅綜色的外層和腹部。（擷取自昆士蘭博物館FB）

    該物種的雌性有棕色的甲殼。（擷取自昆士蘭博物館FB）

    該物種的雌性有棕色的甲殼。（擷取自昆士蘭博物館FB）

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