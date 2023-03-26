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    蠢男跳威尼斯運河博流量 市長怒：我要頒發「愚蠢證書」給他

    近日義大利有名男子為了拍攝影片博取流量，竟半裸著上身從3層樓高的建築屋頂跳進威尼斯運河中，令威尼斯市長布魯格納（Luigi Brugnaro）在推特上痛罵該名男子是白癡，並下令警方追查男子下落。（圖片擷取自推特）

    近日義大利有名男子為了拍攝影片博取流量，竟半裸著上身從3層樓高的建築屋頂跳進威尼斯運河中，令威尼斯市長布魯格納（Luigi Brugnaro）在推特上痛罵該名男子是白癡，並下令警方追查男子下落。（圖片擷取自推特）

    2023/03/26 22:43

    〔即時新聞／綜合報導〕近日義大利有名男子為了拍攝影片博取流量，竟半裸著上身從3層樓高的建築屋頂跳進威尼斯運河中，令威尼斯市長布魯格納（Luigi Brugnaro）在推特上痛罵該名男子是白癡，「我真的應該給這個白癡頒發愚蠢證書」，並下令警方追查男子下落。

    據CNN報導，從拍攝畫面可見，一名男子僅穿著一條四角內褲，並站在一棟三層樓高的建築屋頂上，下秒他突然一躍而下，跳入威尼斯運河裡，導致河中激起大量水花。接著，男子上岸後，他的朋友走向他並遞給他一條毛巾。

    影片曝光後，在網路上瘋傳，威尼斯市長布魯格納（Luigi Brugnaro）對男子的行徑相當憤怒，並在推特上發文痛罵「我真的應該給這個白癡頒發愚蠢證書，並為他的行為踹他一腳，他不知道這行為會給這座城市帶來多大的危險」。

    布魯格納表示，當局目前正在確認男子的身分，並追查他與朋友的下落，目前已派警方前往事發大樓，調查男子如何進入私人住宅到達屋頂。「這名男子冒著生命危險跳入運河，如果在跳下去的時候剛好有艘船經過呢」？

    布魯格納透露，目前已知該名男子為一名遊客，而布魯格納將採取法律行動讓他接受制裁。而布魯格納也向民眾呼籲不要幫這種危險的行為按讚，以免達成拍攝者想博取流量的目的。

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