北韓「戰略巡弋飛彈」低飛照首曝光！ 金正恩近距離觀看

金正恩近距離觀看「箭矢1」戰略巡弋飛彈低空飛行。（北韓中央電視台畫面）

2023/03/26 16:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕據北韓官媒《朝中社》24日報導，北韓於21日至23日進行一系列軍事訓練活動，包括21日至23日進行的新型水下攻擊武器系統試驗、22日進行的「戰略巡弋飛彈」發射訓練，北韓最高領導人金正恩親臨指導各項軍事活動。

2021年9月，北韓首次成功試射新開發的戰略巡弋飛彈，但只公開了發射升空的照片，未向外界公佈低空飛行照。今年2月23日，北韓發射4枚戰略巡弋飛彈彈，並首次向外界公佈了命名——「箭矢2」（Hwasal-2），此次再公開「箭矢1」（Hwasal-1）飛彈，說明北韓前擁有兩種型號的戰略巡弋飛彈。

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《朝中社》報導稱，戰略巡弋飛彈部隊在咸鏡南道咸興市興南區鵲島洞發射2枚「箭矢1」和2枚「箭矢2」型戰略巡弋飛彈，沿著在北韓東海設定的模擬1500公里和1800公里界限距離的橢圓及八字形飛行軌道，最後精確打擊了目標。據稱，戰略巡弋飛彈搭載了模擬核彈頭的試驗用彈頭。

據報導，在發射訓練中還進行了巡弋飛彈超低空飛行試驗和判定反常高度調整及迴避飛行能力的試驗，並且在每種類型飛彈中各選1枚採用設定高度600公尺處空中爆炸打擊方式，再次驗證了核爆炸操縱裝置和引爆裝置的動作可靠性。

從朝中社公佈的畫面來看，北韓巡弋飛彈的飛行高度非常低，超低空飛行可提升突防能力。（北韓中央電視台畫面）

北韓目前擁有兩種型號的戰略巡弋飛彈，圖為「箭矢1」（Hwasal-1）。（北韓中央電視台畫面）

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