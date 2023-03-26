NIKE、PUMA宣布拒用袋鼠皮 揭澳洲袋鼠爭議

國際品牌NIKE、PUMA日前相繼宣布，將放棄使用袋鼠皮革製作運動用品。資料照。（歐新社）

2023/03/26 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕國際品牌NIKE、PUMA日前相繼宣布，將放棄使用袋鼠皮革製作運動用品。袋鼠可說是澳洲的象徵，在國徽、航空公司商標中頻繁出現，澳洲政府每年卻允許職業獵人，撲殺數以百萬計的袋鼠。

據《CNN》3月25日報導，本月體育用品大廠NIKE、PUMA紛紛宣布，將逐步淘汰袋鼠皮革（k-leather），以合成皮革取而代之。數十年來，由於袋鼠皮革兼具柔軟性和耐用度，始終是高端足球釘鞋製造商的首選。

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2家公司的新聞稿中，均未提及動物權利問題，但澳洲動物權利組織聲稱，這是多年遊說工作後的重大勝利。

袋鼠保育機構「Kangaroos Alive」負責人麥金泰爾（Mick McIntyre）強調「這對袋鼠來說是美好的一天」。該組織致力於遊說歐盟、美國禁止袋鼠產品進口。

保育人士多年來持續為袋鼠爭取權益，約束他們認為「殘忍且受商業利益驅使的暴行」。他們受訪表示，不會放棄說服政府、企業停止捕殺袋鼠，「我們希望其他品牌效仿NIKE，因為符合道德標準已是一種市場優勢」。

然而反袋鼠產品運動，卻不受澳洲各界歡迎，政府官員、野生動物專家都認為撲殺袋鼠有其必要性。實施合法、受管制的撲殺行動，目的是控制袋鼠數量、防止生態失衡，並保護其他本地物種在乾旱時期免於挨餓。

拉籌伯大學（La Trobe University）地景生態學、保育生物學專家雷德福（Jim Radford）認為，就算禁絕袋鼠相關產業，「袋鼠仍會被射殺，我向你保證」。

雷德福指出，土地擁有者將繼續射殺袋鼠，因為袋鼠數量過剩，且相較目前受到監管、可控的撲殺方式，預計造成更不利的動物權利危機。

此外，雷德福強調「袋鼠節育計畫」，就幅員廣闊的澳洲而言，並不是可行的方案，不只因為費用高昂，而且袋鼠數量驚人，效果並不顯著。

雷德福甚至表示，食用更多袋鼠，將為澳洲帶來許多好處，「從澳洲的角度來看，如果以袋鼠替代牛，土地發展和環境保育都將受益，生態狀況有望因此好轉」。

根據澳洲的現行法令，持有執照的獵人可以合法獵捕袋鼠，袋鼠肉和皮革等產品，出口至70餘國，每年商機達2億澳元（約新台幣40億元）。

捕殺活動多在夜間進行，獵人先以強光照射袋鼠，使其暫時失明，接著實施射擊。澳洲政府日前表示，NIKE、PUMA拒用袋鼠皮革影響並不大，因為肉類貿易才是袋鼠產業的主要收益來源。

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