僅剩8頭！ 墨西哥未保護瀕危加灣鼠海豚遭經濟制裁 當局大喊不公

墨西哥因未全面保護瀕危的加灣鼠海豚遭經濟制裁。（美聯社）

2023/03/26 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥昨表示，正面臨瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）的經濟製裁，只因該組織認定該國沒有採取全面措施來保護全世界最瀕危僅剩8頭的物種加灣鼠海豚（vaquita marina），更對此喊冤表示不公。

根據《美聯社》報導，這是CITES首次祭出經濟制裁手段，墨西哥往後恐難以出口動植物產品如鱷魚皮、蛇皮、蘭花、仙人掌等，魚蝦等商業海產則不受影響。CITES完整裁決預計本週出爐。

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CITES生物多樣性中心國際項目主任莎拉（Sarah Uhlemann）表示，正因為其他要求墨西哥重視加灣鼠海豚方法都沒用，他們才祭出經濟制裁，希望墨西哥有所覺醒。

墨西哥外交部則回應，CITES裁決是不公平且欠缺考量的，該組織完全忽略他們已經採取各種全面保護措施，例如，他們最近向該組織提出最新保護計畫，持續推動替代補魚技術來取代危害性極高的流刺網，還搭配海軍巡邏等。

不過，《美聯社》指出，加灣鼠海豚需要更多保護措施，但是當局始終不肯也拒絕停止使用流刺網，背後原因與漁民捕撈石首魚有關，石首魚魚鰾在中國售價每磅可達數千美元。

加灣鼠海豚又稱小頭鼠海豚，以宛如熊貓眼的大眼睛為最大特色，只生活在墨西哥加利福尼亞灣（Golfo de California），自1996年就被列為極度瀕危物種，但因當地盛行以流刺網捕撈中國人最愛的石首魚而受害，如今研究顯示數量僅剩8頭。

墨西哥因未全面保護瀕危的加灣鼠海豚遭經濟制裁。（法新社）

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