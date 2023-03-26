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    恐怖亂流晃很大！飛機餐噴飛四濺 機艙慘況影片曝光

    安哥拉共和國一架飛往葡萄牙的客機在飛行中遇到亂流，經過強烈搖晃之下，旅客的托盤、餐點散落在走道上。（擷取自推特）

    安哥拉共和國一架飛往葡萄牙的客機在飛行中遇到亂流，經過強烈搖晃之下，旅客的托盤、餐點散落在走道上。（擷取自推特）

    2023/03/26 00:16

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲安哥拉共和國（Republic of Angola）一架從首都魯安達（Luanda）飛往萄牙首都里斯本（Lisbon）的客機，23日在飛行中遇上大亂流，一陣劇烈搖晃，乘客餐盤、飲料等物品全散落在走道上，一片混亂，造成10人受傷。

    綜合外媒報導，當時客機剛起飛不久，飛越剛果民主共和國上空就遇上了亂流。從推特上流出的畫面能發現，劇烈晃動後，整個客艙內相當混亂，地上全是餐點、餐具、托盤以及飲料杯等物品，天花板甚至出現一道裂縫，還可以聽到孩子的哭聲。

    報導指出，亂流瞬間造成的劇烈搖晃讓乘客嚇壞，造成2名機組人員及8名乘客受傷，其中1人傷勢較為嚴重。TAAG安哥拉航空指出，班機在飛行7小時18分鐘後，於晚間8點37分降落在里斯本機場，在場待命救護車和醫療團隊緊急救治傷者。

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