恐怖亂流晃很大！飛機餐噴飛四濺 機艙慘況影片曝光

2023/03/26 00:16

〔即時新聞/綜合報導〕非洲安哥拉共和國(Republic of Angola)一架從首都魯安達(Luanda)飛往萄牙首都里斯本(Lisbon)的客機,23日在飛行中遇上大亂流,一陣劇烈搖晃,乘客餐盤、飲料等物品全散落在走道上,一片混亂,造成10人受傷。

綜合外媒報導,當時客機剛起飛不久,飛越剛果民主共和國上空就遇上了亂流。從推特上流出的畫面能發現,劇烈晃動後,整個客艙內相當混亂,地上全是餐點、餐具、托盤以及飲料杯等物品,天花板甚至出現一道裂縫,還可以聽到孩子的哭聲。

請繼續往下閱讀...

報導指出,亂流瞬間造成的劇烈搖晃讓乘客嚇壞,造成2名機組人員及8名乘客受傷,其中1人傷勢較為嚴重。TAAG安哥拉航空指出,班機在飛行7小時18分鐘後,於晚間8點37分降落在里斯本機場,在場待命救護車和醫療團隊緊急救治傷者。

#Taag flight #DT652 that was operated by #HiFly Airbus A330-300 (9H-HFA) from #Luanda to #Lisbon encountered severe turbulence, eight passengers and two crew members injured, one seriously, according to Angolan newspaper.



????©SICnoticias#Airbus #A330 #Angola #Portugal #aviation pic.twitter.com/YZ8XqJGBv9