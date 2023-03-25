軍武書摘》兩韓情勢緊張 新書「朝鮮半島事件簿」揭露重大事件始末

由資深外交官羅添宏所撰寫的《朝鮮半島事件部－南北韓政治、軍事、外交的前世今生》。（時報出版提供）

2023/03/25 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕北韓因不滿近期美韓舉行聯合軍演，因此試射各型飛彈進行抗議，使得朝鮮半島局勢更加緊張，而同樣身處東亞的台灣，對朝鮮半島的認識似乎只有有限的流行文化以及對現代僅存完全鐵幕政權的好奇心。

由資深外交官羅添宏所撰寫的《朝鮮半島事件部－南北韓政治、軍事、外交的前世今生》此書在近期出版，羅添宏在自序中提出勾起讀者興趣，試圖更想深入探討的問題「台灣與朝鮮半島鄰近，但是一般人對於朝鮮半島的歷史、韓戰的來龍去脈、南韓與北韓的長期對峙，以及朝鮮半島的未來發展，可以說是所知有限。近年來韓國強勢文化輸出的影響下，韓劇、韓國歌曲及美食等，不僅風靡了亞洲，甚至歐美、非洲都有許多愛好者。但你可知道第一場中日戰爭發生在何時何地？觀光旅遊勝地濟州島在韓戰爆發前有高達數萬人遭屠殺？韓戰交戰雙方付出巨大代價，而戰爭的結果如何呢?韓國人仇日的情緒何以如此強烈？」

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透過濟州四三事件、青瓦台事件、光州事件、八五八號班機爆炸事件以及江陵潛艇滲透事件等重大歷史節點的串聯，作者羅添宏以專業的視角、簡明扼要的方式，敘述朝鮮半島兩千年以來的政治、外交、戰爭與軍事行動。

本書內容除了兩韓間的衝突和政治交涉之外，也提到了與台灣有關的故事，在韓戰俘虜的互相遣返之中，有一萬多名被俘的中共志願軍士兵，因為許多本身就是在國共內戰中被改編的國軍士兵，甚至是思想理念的關係，他們不願意回到中國而要求前往台灣，後來就成為了「反共義士」為後人所知，這些事件的過程和內容，其實都比想像中的更與台灣的發展以及文化息息相關。

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