「城市殺手」小行星週末「無害通過」地球 NASA：10年一次

小行星「2023 DZ2」（箭頭所指處）22日距離地球約180公里時的影像。（美聯社）

2023/03/24 22:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕一顆被認為大到足以毀滅一座城市的小行星，這個週末將掠過地球，儘管是「無害通過」，但是給予科學家難得的近距離觀察機會。

這枚代號「2023 DZ2」的小行星2月底被發現，NASA的「近地天體研究中心（CNEOS）指出，估計其直徑在42到94公尺之間，從地球旁邊通過時，最接近地球的時間是在世界協調時間（UTC）25日晚間7時51分（台灣時間26日凌晨3時51分），距離約17萬4641公里。

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雖然小行星掠過地球很常見，但是美國航太總署（NASA）說，這次是難得有這麼大的小行星，以如此近的距離從地球旁邊經過，這種情況10年只有1次。天文科學網站EarthSky報導，這個相對近距離，讓業餘天文愛好者用口徑15公分，或更大的望遠鏡就可以觀察到。

2023 DZ2相對於地球的速度是每秒7.78公里，以地球上熟悉的概念來說很快，但是相較於天文學家研究的其他小行星，運行速度相當慢。

歐洲太空總署（ESA）行星防衛部門主管摩伊瑟（Richard Moissl）在聲明中說，「這個『城市殺手』沒有可能會撞擊地球，但是它的接近提供很好的觀察機會」。

NASA推文：

https://twitter.com/AsteroidWatch/status/1638199889690521600?s=20

小行星「2023 DZ2」3月25日掠過地球位置示意圖。（取自NASA近地天體研究中心網站：https://cneos.jpl.nasa.gov/ca/）

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