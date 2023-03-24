讓中國「一想到就怕」！前白宮國安顧問：應訓練百萬台灣人用槍

美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Robert O’Brien）。（記者方賓照攝）

2023/03/24 20:00

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Robert O’Brien）今（24）日下午舉行記者會。被問及近幾年對中國嚇阻效果似乎不太奏效，此行是否有討論到應如何強化威懾力？歐布萊恩認同確實還做得不夠，但他強調，美國不能在烏克蘭與台灣之間擇一，必須找出增加國防產能的方法。歐布萊恩建議，台灣應學習中東歐國家成立民間的槍枝俱樂部，教育人民使用槍枝，讓中國領導階層「知道怕」。

外媒問到，近年來對於中國的嚇阻似乎不太管用，例如在南海的嚇阻行動似乎是失敗的。在本週與台灣官方交流當中，是否有提到該如何提升對中國的嚇阻能力？

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歐布萊恩承認，我們確實做得還不夠，得加緊腳步做得更多。他提到，美國自川普執政後大幅增加國防預算，也同步要求北約；台灣近期恢復一年義務役役期並大幅提升國防預算，這些都有所幫助。此外，美國已批准對台軍售兩百億美元，近年也會陸續上線。然而，中國在承平時期擴武的規模是一、二戰以來首見。因此，他期盼這兩百億美元的軍售能加速交付給台灣。

歐布萊恩強調，要同時援助烏克蘭與支持台灣確實有其難度，然而美國不能在兩者之間擇一，而是必須找出解方，並擴增自身軍工產業產能。而有些事情其實台灣是可以不靠美國獨力完成的，例如加固戰機機庫與掩體就是其一，特別是在西海岸地區。台灣有人有錢，資金必須挹注在強化國防韌性上，特別是空中戰力的韌性。

歐布萊恩提到，前幾年他曾經華爾街日報撰文提到，台灣應看齊中東歐國家。這些國家近年紛紛成立不屬於國土防衛部隊或陸軍後備部隊的槍枝俱樂部，屬教導民眾安全地使用槍枝的民間組織，平常這些槍枝則由政府負責保管。假設這些國家，如波蘭、捷克或波海三國遭到侵略，平民隨時準備好領取武器挺身保衛家園。

歐布萊恩直言，這個做法要有嚇阻效果，必須是幾百萬名台灣人參與。中國領導階層一想到，若當他們發動對台侵略，將會有幾百萬名台灣人拿著AK-47，滿佈大街小巷等著對準他們來捍衛家園，這畫面對他們會有多衝擊。這件事必須在開戰前就進行，別等到為時已晚，才能真正對敵人產生威懾效果。

不過，歐布萊恩也說，他理解台美在槍枝文化的認知上大不相同，是個敏感議題，但是相關保護措施可以擬定、人民應受訓，槍枝可以學瑞士儲放在保險箱或軍械室裡，以備遭侵略時即時配發。他直言，若看到烏克蘭所發生的反人類罪以及戰爭罪等惡行，與槍枝安全的顧慮相比之下，就顯得微不足道。他強調，擁有武器將有助於台灣自我防衛，並嚇阻中國發動入侵，這就是重點之所在。

歐布萊恩說，我們不想被入侵、也不想要戰爭發生，大家都想要和平。然而，要向中國共產黨表明想要和平的最好方式，就是嚇阻他們並展現強大實力。這不僅美國要做，台灣也得這樣做。

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