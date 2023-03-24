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    印度反對黨領袖被判刑拔議員資格 爆抗議轟「政治打壓」

    印度地方法院23日判決反對黨領袖甘地（見圖）誹謗罪成立，判處2年刑期。印度國會時隔一天宣布取消他的國會議員資格。（美聯社）

    印度地方法院23日判決反對黨領袖甘地（見圖）誹謗罪成立，判處2年刑期。印度國會時隔一天宣布取消他的國會議員資格。（美聯社）

    2023/03/24 20:29

    〔即時新聞／綜合報導〕印度地方法院昨天（23日）判決反對黨領袖甘地（Rahul Gandhi）誹謗罪成立，判刑2年。印度國會今天宣布，將取消甘地的議員資格。

    現年52歲的甘地是印度最大反對派國大黨人民院（Lok Sabha）議員，曾於2019年在某公開場合演講上稱小偷都姓「莫迪」，影射時任總理莫迪（Narendra Modi）是罪犯，引來執政當局不滿，控告甘地誹謗。據《路透》報導，印度西部古茶拉底省（Gujarat）地方法院在週四裁定甘地的誹謗罪成立，判處2年有期徒刑，准許保釋，緩刑1個月。另外，印度最高法院於2013年發布一項命令，判有2年以上刑期的議員將被立刻取消資格，在此之前也無法參與任何選舉。

    綜合報導指出，莫迪政府經常透過法律方式限制異議人士的活動，判決也成功打壓政敵。據《路透》報導，一些國大黨黨員在部分地區展開抗議，一名國大黨議員指責莫迪及其所屬政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party），判決明顯立基於政治動機。印度聯邦院（Rajya Sabha）主席 Mallikarjun Kharge說，甘地週五送出申請，爭取能到國會進行發言，不過最終遭到拒絕，對此Kharge指出，這將會破壞印度的民主體制。國會表示，已計劃在未來幾天內舉行多場針對政府的抗議活動。

    甘地是尼赫魯－甘地家族（Nehru-Gandhi family）的後裔，此家族一共出產3位印度總理。印度在1947年獨立後，他的外曾祖父尼赫魯（Jawaharlal Nehru）成為首任總理，此後交棒給甘地的祖母Indira Gandhi，再由甘地的父親Rajiv Gandhi接手，3代人共統治印度38年。

    印度各反對黨針對甘地誹謗罪判刑一案表達抗議，質疑莫迪政府打壓政敵。（歐新社）

    印度各反對黨針對甘地誹謗罪判刑一案表達抗議，質疑莫迪政府打壓政敵。（歐新社）

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