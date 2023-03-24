美機長飛一半昏倒 危急時刻乘客挺身神救援

美國西南航空22日傳出一架客機起飛不久後機師昏倒事件，所幸當時乘客中恰好有一名來自別家航空公司的飛行員協助駕駛。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/03/24 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空（Southwest Airlines）22日發生一起驚險事件，一架客機在起飛不久後，機上的其中一名機師突然昏倒，不僅喪失行為能力，且急需醫療救助，在這危急時刻，一名乘客進入駕駛艙協助班機繼續飛行，據外媒透露，這名神救援乘客真實身分，為恰好正在休假、來自別間航空公司的飛行員。

綜合外媒體報導，西南航空6013航班原本預計從拉斯維加斯飛往俄亥俄州哥倫布市（Columbus），然而卻在起飛不久後發生緊急狀況，所幸在乘客協助之下，於起飛1小時17分後返回拉斯維加斯，待飛機在安全著陸後，機師被緊急送醫，而該航班則交由另一名替代飛行員駕駛前往哥倫布市。

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西南航空發言人佩里（Chris Perry）表示，「當時正有一名來自其他航空公司的有證照飛行員也在班機上，並在我們西南航空的（另一名）機師飛行時，進入飛行甲板（flight deck）內，接著協助無線電通訊，我們非常感謝他的支援與協助，同時也要讚揚我們機組人員的專業精神，且感謝客戶們對這種情況的耐心與理解」。

另據《紐約郵報》指出，自今年1月以來，美國發生至少6起跑道入侵及飛機差點碰撞的事件，美國聯邦航空總署（FAA）上週為此召開安全峰會，如今也將調查22日的案件，並向航空公司及飛行員發布安全警示，「需要持續警惕及注意降低安全風險。儘管整體數字沒有反映出事故發生數的增加，這些事件的潛在嚴重性令人擔憂」。

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