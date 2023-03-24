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    法國反年改逾百萬人上街 警民衝突傳149傷、172人被捕

    週四時法國當地進行第九輪全國罷工示威，在各大城市街頭湧進大批抗議群眾，據指全國示威人數至少破百萬人，目前也傳出示威群眾與警方發生衝突。（法新社）

    週四時法國當地進行第九輪全國罷工示威，在各大城市街頭湧進大批抗議群眾，據指全國示威人數至少破百萬人，目前也傳出示威群眾與警方發生衝突。（法新社）

    2023/03/24 08:48

    〔即時新聞／綜合報導〕法國多個工會近日發起大型罷工示威，抗議法國政府強行通過退休制度改革法案。據指全國示威人數至少破百萬人，目前也傳出示威群眾與警方發生衝突，已知有至少172人被捕，並傳出有至少149名警察受傷。

    法國政府16日通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲，引發法國各地罷工示威，週四時當地進行第九輪全國罷工示威，在各大城市街頭湧進大批抗議群眾，包含教師、全國鐵路與地鐵員工也都進行罷工。民眾質疑，政府動用特別憲法權力，繞過國民議會，強行通過退休制度改革法案。

    據警方指出，光是在首都就有接近12萬人上街抗爭，內政部則指全國有大約108.9萬人示威，法國總工會（CGT）則稱全國示威者人數高達350萬人。雖然多數群眾都是在進行和平示威，但也有部分極端團體讓示威行動變調，有商家被砸、書報攤被縱火，還傳出有速食店遭到搶劫。

    警方也為此對抗議者進行驅趕，並投擲煙霧彈，雙方爆發多次衝突。據外媒消息指出，目前至少有172人被捕，其中有77人士在巴黎被捕，並傳出有至少149名警察受傷。

    外媒也指出，包含里昂火車站、通往戴高樂機場的高速公路都遭示威群眾封鎖，旅客只能被迫步行前往。位於首都的巴黎鐵塔、凡爾賽宮、凱旋門也都關閉中。位於北部城市敦克爾克的一個液化天然氣接收站也遭到封鎖，讓燃料短缺的情況更加嚴重，法國民航局也為此宣布，週末的航班將持續減少。

    法國政府16日通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲，引發法國各地罷工示威。（法新社）

    法國政府16日通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲，引發法國各地罷工示威。（法新社）

    法國多個工會近日發起大型罷工示威，抗議法國政府強行通過退休制度改革法案。（法新社）

    法國多個工會近日發起大型罷工示威，抗議法國政府強行通過退休制度改革法案。（法新社）

    法國多個工會近日發起大型罷工示威，抗議法國政府強行通過退休制度改革法案。（法新社）

    法國多個工會近日發起大型罷工示威，抗議法國政府強行通過退休制度改革法案。（法新社）

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