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    對台軍售 美防長：老虎小組定期討論確保台灣所需

    2023/03/24 05:45

    〔中央社〕美國國防部長奧斯汀今天坦言，因為疫情與供應鏈壓力導致美國政府外國軍售交付延宕，但美國國防部已組成「老虎小組」專責討論海外軍售議題，定期討論以確保提供適合台灣所需的軍事能力。

    針對美國外國軍事銷售（Foreign Military Sales，FMS）交付延宕，奧斯汀（Lloyd Austin）今天出席聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會時坦言，因為疫情與供應鏈壓力，以及國防工業產能不足，確實面臨交付阻力，但相信能迎頭趕上。

    他並指出，已於數月前建立「老虎小組」（tiger team）以深入研究外國軍事銷售延宕事宜，以盡快完成交付。他也召集國防部高階官員「逐週、逐月」關注這項議題，以確保提供適合台灣所需的軍事能力。

    「華爾街日報」去年9月初報導，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）8月簽署備忘錄成立「老虎小組」，由負責國防政策的副次長貝克（Sasha Baker）和負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特（Bill LaPlante）共同督導，其他成員包括各軍種代表，以檢視美國向外國出售武器長期效率不彰的現象。

    對於議員質詢美國如何協助台灣為突發事件做好準備時，奧斯汀表示，美國國民兵（National Guard）一直在與台灣合作夥伴合作，並提高台灣夥伴在某些領域的熟練度。他相信美台的持續合作「將會非常非常有價值」。（編輯：楊昭彥）1120324

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