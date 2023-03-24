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    談21世紀貿易倡議 戴琪：透過經濟強化雙邊關係

    2023/03/24 05:45

    〔中央社〕台美去年6月啟動21世紀貿易倡議，美國國會議員也高度關注。對於美國國會議員對台灣經濟的支持，美國貿易代表戴琪表示，「我們聽到了」，美方正透過經濟工具強化雙邊關係。

    戴琪（Katherine Tai）今天出席參議院財政委員會（Senate Finance Committee）針對美國貿易政策提出的書面證詞中提到台灣時表示，台灣是充滿活力的民主政體，也是東亞重要貿易夥伴。

    她指出，美台在去年6月啟動具開創性美台21世紀貿易倡議（U.S.–Taiwan 21st Century Trade Initiative），雙邊團隊致力於提供高標準承諾與具經濟意義的成果，涵蓋從貿易便捷化到良好監管實踐、服務國內規章與反貪腐等各方面。

    美國貿易代表署（USTR）2日向國會遞交美國總統拜登（Joe Biden）2023年貿易政策議程與2022年年度報告，詳述過去2年貿易代表署為推進拜登貿易政策所做的努力，以及2023年優先事項。

    報告提到台灣時表示，美國與台灣有著長期且活躍的貿易關係。台灣是充滿活力的民主體，也是區域的重要貿易夥伴。去年6月，美台啟動美台21世紀貿易倡議，雙方就11個貿易領域高標準與具有經濟意義成果達成一致。美方高度重視與台灣的合作，以進一步深化與加強雙邊貿易與投資關係。

    參議員梅南德茲（Bob Menendez）在質詢時問及美台21貿易倡議進度，戴琪提及台美16日同步發布的第一階段談判內容摘要，也對美國參眾議員對台灣經濟的支持表示，「我們聽到了」，美方正設法運用經濟工具強化雙邊關係。

    台美雙方今年1月14至17日在台北召開的第一輪談判，行政院經貿談判辦公室與美國貿易代表署於16日同步公布談判摘要，其中針對關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題說明細節。

    至於行政協定的簽署時間，行政院官員當時表示，目前最終文字雙方還在持續溝通當中，待文字確定後就會安排簽署。（編輯：楊昭彥）1120324

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