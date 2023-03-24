老饕的勝利！「智利鮑魚」榮登軟體動物之王

老饕最愛─「智利鮑魚」奪得軟體動物之王稱號。（法新社）

2023/03/24 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕2023年度國際最佳軟體動物（Mollusc of the Year）競賽的結果在週四（23日）出爐，獲得民眾青睞的不是絢麗的外表，也不是引人注目的交配儀式，而是由老饕最愛─「智利鮑魚」奪下軟體動物之王稱號。

《法新社》報導，人們似乎是用自己的胃來投票，讓智利鮑魚儘管在強敵環伺之下，仍然在這全球公眾投票比賽中，獲得42％選票。它的競爭對手包括外表迷幻奪目的波浪泡泡蝸牛（Wavy Bubble Snail），以及壽命超過500年的深海巨型牡蠣（Methuselah oyster）。

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這項每年一度的比賽旨在提高人們對各種軟體動物的認識。主辦單位LOEWE轉化基因組學中心（LOEWE Centre for Translational Biodiversity Genomics）將對「智利鮑魚」的整個基因組進行解碼，以造福科學和人類。

「智利鮑魚」的提名人、美國克萊門森大學（Clemson University）研究員拜薩（J. Antonio Baeza）表示，眾所皆知，智利鮑魚並非最吸引人的軟體動物，「雖然我想它一定比海蛞蝓好吃多了」。

報導指出，「智利鮑魚」的貢獻不限於餐盤，研究人員說，解開其基因之謎有助了解海洋無脊椎動物如何應對過度捕撈和污染，其血液中的呼吸色素還可能促進人類對抗某些類型的癌症。

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