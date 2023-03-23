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    花朵精緻如玻璃 日本科學家發現新品種蘭花

    日本科學家近日發現一種新品種蘭花「八丈綬草」。（法新社）

    日本科學家近日發現一種新品種蘭花「八丈綬草」。（法新社）

    2023/03/23 19:11

    〔中央社〕日本科學家近日發現一種新品種蘭花，這種蘭花有著玻璃般精緻、粉色與白色相間的花朵，而且欣賞這種美麗植物不需要到深山野嶺，在普通公園就有機會見到。

    法新社報導，儘管在部分日本公園與花園可以找到這種新品種蘭花，但神戶大學（Kobe University）研究人員花了10年時間，才確認這種被稱為「八丈綬草」（Spiranthes hachijoensis）的植物其實是以前不為人知的新品種。

    負責領導相關研究的植物學教授末次健司今天告訴法新社記者：「發現綬草屬的新品種很令人驚訝，它十分常見，你可以在公園、花園和植物盆栽裡看到它。」

    末次健司說，有些樣本「來自植物盆栽與花園」，包括保存於日本中部岐阜地區一所高中的樣本。

    神戶大學也透過新聞稿表示：「從它奇特的外觀與如玻璃製品般的精緻花朵來看，這種花長期以來一直備受人們喜愛。」

    據報導，日本現存最古老的詩集、8世紀的「萬葉集」也有提到這種有著螺旋形花朵的植物。

    綬草類植物因其花形特徵，有時會被稱為「女士的髮辮」（ladies' tresses）。

    發現新品種的消息上週刊登於植物研究期刊（Journal of Plant Research）。因為研究人員在東京八丈島（Hachijojima）發現許多樣本，所以這種新品種蘭花被命名為「八丈綬草」。

    新品種蘭花「八丈綬草」，有著玻璃般精緻、粉色與白色相間的花朵。（法新社）

    新品種蘭花「八丈綬草」，有著玻璃般精緻、粉色與白色相間的花朵。（法新社）

    綬草類植物因其花形特徵，有時會被稱為「女士的髮辮」。（法新社）

    綬草類植物因其花形特徵，有時會被稱為「女士的髮辮」。（法新社）

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