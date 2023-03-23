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    更大隻！桃園有狒狒逛大街 南韓首爾驚見斑馬在馬路狂奔

    南韓首爾廣津區驚見斑馬在道路上奔跑。（圖翻攝自推特）

    南韓首爾廣津區驚見斑馬在道路上奔跑。（圖翻攝自推特）

    2023/03/23 19:27

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園市平鎮區近日出現狒狒逛大街，南韓首爾今天（23日）也有民眾直擊斑馬在道路上狂奔，引發熱議。

    根據《韓聯社》報導，首爾廣津區警消今下午接獲通報當地住宅區有斑馬出沒。下午2點50分（台灣時間下午1點50分），位於廣津區的「兒童大公園」證實，園內飼養的一匹斑馬撞破木製圍欄脫逃，目擊斑馬出沒的地點為紫陽洞（Jayang-dong）住宅區附近，還有人撞見牠在道路上奔跑。

    據悉，這隻出逃的斑馬名叫Sero，2021年在兒童大公園出生。當地警消在斑馬出沒範圍周邊設置安全圍欄，由園方負責麻醉作業，順利將其捕獲，過程中Sero並未受傷。兒童大公園負責人表示，園方將重新檢視防護措施，盡最大努力避免類似事件發生。

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