兒子蛀牙哀嚎 莽父竟拿電鑽「止痛」：不會鑽很深

中國四川省南充市一名男子得知兒子蛀牙後，竟異想天開拿出電鑽幫兒子治療，並將過程PO上網，影片曝光後這名父親離譜的行徑也引起網友狠批。（圖擷取自微博影片）

2023/03/23 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省南充市一名男子得知兒子蛀牙後，竟異想天開拿出電鑽幫兒子治療，並將過程PO上網，影片曝光後這名父親離譜的行徑也引起網友狠批。

根據微博《巨浪視頻》報導，男子日前見兒子糖吃太多蛀牙後哭鬧，但家住鄉下又離醫院有一段距離，於是自己主動觀察起兒子的牙齒狀況，發現兒子的牙外側都已被細菌侵蝕形成蛀洞，便認為能用電鑽給兒子治病，緩解牙痛。

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這支「電鑽治牙」的影片在中國的網路平台上瘋傳，畫面中可以看見男子直接將電鑽頭深入表情害怕的男童口腔「鑽一下」，嘗試把蛀壞的地方鑽除掉。這名父親誇張的行徑令網友震驚。

事後男子接受訪問時表示，當時蛀牙讓孩子都痛到哭出來了，加上他的牙齒還是乳牙，情急之下就拿電鑽稍微處理，「在農村裡遇到這點小事自己解決就可以了，不會鑽很深，只是弄一下被蛀掉的空殼，能管好幾天不痛」，但網友質疑他不懂「鑽失敗的可怕風險」，「千萬不要覺得牙的事是小事，一旦細菌感染會影響到腦神經」、「我也是農村的，從沒聽過電鑽可以鑽牙，「去醫院看一下牙醫是會死嗎」、「破傷風會害死人」。

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