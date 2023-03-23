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    美空軍部長：台灣暫未面臨中國入侵立即風險

    美國空軍部長肯達爾今天在新加坡表示，華府目前並未看到中國入侵台灣的立即風險，不過美國已準備好捍衛台灣。（路透）

    美國空軍部長肯達爾今天在新加坡表示，華府目前並未看到中國入侵台灣的立即風險，不過美國已準備好捍衛台灣。（路透）

    2023/03/23 17:57

    〔中央社〕美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）今天在新加坡表示，華府目前並未看到中國入侵台灣的立即風險，不過美國已準備好捍衛台灣。

    路透社報導，隨著中國對台灣和南海的領土主張日益強硬，美國也在亞太地區加強同盟關係以對抗北京影響力，美中之間的緊張關係不斷升溫。

    肯達爾在新加坡舉行的國防科技會議場邊表示：「我並未看到任何迫在眉睫的威脅，希望這種威脅永遠不會成為現實。」

    他說：「若有人企圖做出牽涉美國在內的侵略行為，他們將犯下嚴重錯誤。」

    時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台，引發中國不滿，解放軍隨後在台海周邊舉行大規模實彈軍演。

    肯達爾說，中國做了一些「相當具侵略性」的舉動，包括將南海「軍事化」。南海是個戰略貿易走廊，數個國家在該海域的主權聲索重疊。

    肯達爾還說，2月中國偵察氣球入侵美國領空，這是種「侵略行為」，但他說這「不是嚴重軍事威脅」，也不太可能再次發生。北京則否認該氣球是政府偵察工具。

    與此同時，肯達爾呼籲美中兩國共同努力，並強調，「我們應努力加強合作，而非減少合作」。

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