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    俄鷹派軍事專家怒嗆普廷：乖乖閉嘴 不然我會覺得羞恥

    吉爾金（Igor Girkin）拍攝影片怒嗆普廷最好閉嘴，不然我們會為有這個總統感到羞恥。（圖擷自推特）

    吉爾金（Igor Girkin）拍攝影片怒嗆普廷最好閉嘴，不然我們會為有這個總統感到羞恥。（圖擷自推特）

    2023/03/23 16:55

    〔即時新聞／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）17日對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）發布逮捕令，國際刑事法院認為他應對俄軍在烏克蘭的戰爭罪行負責，對此烏東前親俄軍官、知名俄國軍事部落客吉爾金（Igor Girkin）拍攝影片怒嗆普廷最好閉嘴，不然我們會為有這個總統感到羞恥。

    推特帳號「@NatalkaKyiv」PO出一段影片，影片中吉爾金在開頭怒嗆「閉嘴!弗拉迪米爾·普廷！閉嘴！你真的最好保持沉默！這樣我們就不必為你和我們的國家有這種總統感到羞恥，而且敵人也不會藉此取笑你。」

    俄國聯邦安全局（FSB）特工出身的吉爾金，曾擔任頓內茨克人民共和國「國防部長」，近年轉型成為軍事網紅，近來他常在社群媒體發文，批評俄軍在烏克蘭的戰略錯誤，並強調如果自己上戰場將會扭轉局勢，吉爾金被指控與2014年7月17馬來西亞航空的MH17波音777客機的空難有關，法院已對他發布國際通緝令。

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