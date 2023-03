俄鷹派軍事專家怒嗆普廷：乖乖閉嘴 不然我會覺得羞恥

2023/03/23 16:55

〔即時新聞/綜合報導〕國際刑事法院(ICC)17日對俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)發布逮捕令,國際刑事法院認為他應對俄軍在烏克蘭的戰爭罪行負責,對此烏東前親俄軍官、知名俄國軍事部落客吉爾金(Igor Girkin)拍攝影片怒嗆普廷最好閉嘴,不然我們會為有這個總統感到羞恥。

推特帳號「@NatalkaKyiv」PO出一段影片,影片中吉爾金在開頭怒嗆「閉嘴!弗拉迪米爾·普廷!閉嘴!你真的最好保持沉默!這樣我們就不必為你和我們的國家有這種總統感到羞恥,而且敵人也不會藉此取笑你。」

俄國聯邦安全局(FSB)特工出身的吉爾金,曾擔任頓內茨克人民共和國「國防部長」,近年轉型成為軍事網紅,近來他常在社群媒體發文,批評俄軍在烏克蘭的戰略錯誤,並強調如果自己上戰場將會扭轉局勢,吉爾金被指控與2014年7月17馬來西亞航空的MH17波音777客機的空難有關,法院已對他發布國際通緝令。

Igor Girkin, former Minister of Defense in the Donetsk People's Republic and Russian criminal found guilty and convicted for the murder of 298 people on Malaysia airlines Flight 17 begs Putin to just ‘shut up!’



????????????#Russia #Putin #Girkin pic.twitter.com/SLQ1yeZwD6