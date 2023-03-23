台海戰爭關鍵！美太平洋空軍司令：制空權和反艦武器

美國太平洋空軍司令維巴赫認為，確保制空權、及充實空射反艦武器，將是台戰爭關鍵。（歐新社）

2023/03/23 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋空軍司令21日指出，美國保衛台灣的關鍵，在於空軍確保制空權，以及充實空射反艦武器。

據《USNI News》報導，美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）21日表示，俄軍侵烏以來，因缺乏空優而在後勤、地面作戰屢嚐苦果；共軍若想奪台，兩棲作戰勢必不可或缺，將比俄軍侵烏更加注重空中優勢。

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維巴赫舉例說明，部署更多F-35匿蹤戰機、可擔綱忠誠僚機的先進無人機、新式B-21匿蹤轟炸機、性能更佳的E-7偵察機等；及尋求更多機場分散兵力，並在太平洋各地的據點，預置裝備與燃料，都是美國空軍的當務之急。

此外，裴洛西訪台時中國軍艦曾包圍台灣，展示其反介入、區域拒止（A2/AD、Anti-Access/Area Denial）能力。維巴赫強調，唯有擊沉配備艦對空飛彈的中國軍艦，美國空軍才能有效捍衛台海安全。

維巴赫坦言，多數人討論空優時，不會思考到擊沉船艦的重要性。他主張在台灣東半部部署先進雷達系統，有效掌握中國戰機、船艦的動態。維巴赫也說：「我們需要更好的武器來對付這些船（中國軍艦）」。

儘管中國高層不會放棄奪台，但維巴赫不認為中方會輕易透過戰爭達成目的。他認為，美國與中國開戰導致的各方面損耗「都會更趨近於二次世界大戰規模」。

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