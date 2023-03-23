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    古巴大選470名候選人、470個席次 選民拒投票表達不滿

    古巴民眾紛紛表示，將透過「拒絕投票」，向政府傳達心中的不滿情緒。圖為2名婦人經過官方的選舉告示。（路透）

    古巴民眾紛紛表示，將透過「拒絕投票」，向政府傳達心中的不滿情緒。圖為2名婦人經過官方的選舉告示。（路透）

    2023/03/23 17:04

    〔即時新聞／綜合報導〕位於加勒比海地區的古巴，特殊選舉制度正如其他共產國家一般，象徵意義大於實質作用。然而，本週日（26日）舉辦的大選中，該國民眾紛紛表示，將透過「拒絕投票」，向古巴政府傳達心中的不滿情緒。

    據《路透》報導，古巴77歲的退休大學教授、哈瓦那居民阿維拉（Humberto Avila）表示，他打算缺席本週日的選舉，因為470名候選人將「競爭」470個國民議會席位，「席次與候選人數量相同，何必呢？根本別無選擇」。

    古巴議會的選舉制度，係由官方遴選委員會負責提名候選人。候選人必須在選區獲得超過50%的有效票，才能在該國最高立法機構中獲得席位。古巴當局強調，該制度促進了團結和參與，並降低了金錢對政治的影響。

    批評人士則指出，制度並不透明，相當於一黨專政的橡皮圖章。然而，近年投票率大幅下降，已經威脅到新議會的信譽，伴隨經濟嚴重下滑，無不加劇了這個共產國度的不安氛圍。

    德國拉丁美洲專家霍夫曼（Bert Hoffmann）認為，此刻古巴的政治穩定性，比以往任何時候更加搖搖欲墜，「隨著經濟和社會的危機，國家、黨的政治動員能力正明顯被削弱」。

    該國選舉的棄權率確實不斷飆升，以去年11月的市政選舉為例，合格選民的棄權率上升至31%，創下近4年新高。這與古巴前領導人菲德爾·卡斯楚（Fidel Castro）統治下的選舉有巨大差異，當時幾乎每位達法定年齡的古巴人，都會參與投票。

    古巴University of Artemisa法學教授阿馬多爾（Yuliesky Amador）表示，經濟危機、物價飆升、反覆停電等因素，都將使這次大選成為繼1993年蘇聯解體以來，最「複雜」的一次選舉。

    阿馬多爾坦言：「很多人都在說『我不會投票，因為選舉沒有解決我的問題』。這將是一場懲罰性投票」。

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