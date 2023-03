怒！ 俄軍轟炸札波羅熱公寓 監視器畫面不斷搖晃

2023/03/23 13:08

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中,俄羅斯軍隊在戰爭期間對烏克蘭境內不斷發動空襲,造成許多無辜的烏克蘭民眾死傷,推特流出一段烏克蘭東南部大城札波羅熱(Zaporizhzhia)一處公寓遭到俄軍飛彈攻擊的畫面。

推特帳號「@NOELreports」在推特PO出一段影片,影片中可以看到是札波羅熱的某處,遠方有一處民宅突然遭到飛彈的攻擊,威力大到攝影機的鏡頭在不斷搖晃,被攻擊的民宅不斷冒出濃煙。

請繼續往下閱讀...

中國國家主席習近平結束訪俄行程昨日離開俄羅斯後,俄軍馬上對烏克蘭城市展開空襲,札波羅熱有2棟公寓受損,1人死亡、33人受傷,當天除了札波羅熱遇襲外,基輔南方64公里處的勒日希夫市(Rzhyshchiv)也遭到空襲,多棟建築受損,8人死亡、7人受傷,死傷人數目前還在統計實際中。

The impact was caught on video. pic.twitter.com/9HlEfxYEVG