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    怒！ 俄軍轟炸札波羅熱公寓 監視器畫面不斷搖晃

    烏克蘭東南部大城札波羅熱（Zaporizhzhia）一處公寓遭到俄軍飛彈攻擊。（圖擷自推特）

    烏克蘭東南部大城札波羅熱（Zaporizhzhia）一處公寓遭到俄軍飛彈攻擊。（圖擷自推特）

    2023/03/23 13:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，俄羅斯軍隊在戰爭期間對烏克蘭境內不斷發動空襲，造成許多無辜的烏克蘭民眾死傷，推特流出一段烏克蘭東南部大城札波羅熱（Zaporizhzhia）一處公寓遭到俄軍飛彈攻擊的畫面。

    推特帳號「@NOELreports」在推特PO出一段影片，影片中可以看到是札波羅熱的某處，遠方有一處民宅突然遭到飛彈的攻擊，威力大到攝影機的鏡頭在不斷搖晃，被攻擊的民宅不斷冒出濃煙。

    中國國家主席習近平結束訪俄行程昨日離開俄羅斯後，俄軍馬上對烏克蘭城市展開空襲，札波羅熱有2棟公寓受損，1人死亡、33人受傷，當天除了札波羅熱遇襲外，基輔南方64公里處的勒日希夫市（Rzhyshchiv）也遭到空襲，多棟建築受損，8人死亡、7人受傷，死傷人數目前還在統計實際中。

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