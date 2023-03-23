坦尚尼亞爆馬堡病毒 8病例已5死

非州坦尚尼亞爆發馬堡病毒疫情，8名病例都發生在卡蓋拉區。（法新社）

2023/03/23 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）證實，非州東部國家坦尚尼亞首次爆發馬堡病毒（Marburg virus）疫情，因高傳染力、死亡率高達88%，已知的8名病例已有5人死亡。

綜合外媒報導，坦尚尼亞過去從未傳出馬堡病毒，當局表示，8名病例都在該國西北部卡蓋拉區（Kagera）某醫院，其他地區尚未傳出疫情。鄰國肯亞22日展開對坦尚尼亞入境者檢疫，高度戒備避免病毒擴散。

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世界衛生組織非洲區域主任莫蒂（Matshidiso Moeti）博士說，5名死亡病例包含1名醫療業人員，另外3人，經過確診者足跡追蹤，已知現在約有161名接觸者。

莫蒂指出，世界衛生組織正與坦尚尼亞合作，以阻斷病毒的傳播並儘快結束疫情。

另外，非州西部國家赤道幾內亞（Equatorial Guinea）上月也被證實爆發馬堡病毒。

根據衛福部官網，馬堡病毒為我國第五類傳染病，初期症狀為突發高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛等；發病後3至5天後全身出現紅疹，伴隨嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐，還會嚴重出血，例如吐血、血便、牙齦、鼻、靜脈採血處也可能自發性出血。因病人可能眼窩深陷、面無表情且嗜睡，曾被描述像鬼魅般憔悴，個案致死率最高達88%。

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