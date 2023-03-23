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    聯合國北韓人權問題決議案 南韓時隔5年再加入成提案國

    南韓外交官員表示，南韓時隔5年在聯合國人權理事會議上，再次加入成為北韓人權決議案共同提案國。圖為聯合國人權理事會旗幟。（路透）

    南韓外交官員表示，南韓時隔5年在聯合國人權理事會議上，再次加入成為北韓人權決議案共同提案國。圖為聯合國人權理事會旗幟。（路透）

    2023/03/23 12:45

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨又向東海發射多枚巡弋飛彈，面對南北韓特殊關係，南韓外交官員表示，南韓時隔5年在聯合國人權理事會議上，再次加入成為「北韓人權問題決議案」共同提案國。

    根據《韓聯社》報導，聯合國人權理事會第52屆會議從2月27日至4月4日，當地時間21日瑞典以歐盟代表向大會提交一份「北韓人權問題決議案」草案，此次提交內容新增北韓《排斥反動思想文化法》的內容，即北韓將外界的文創內容一律視為「反動思想文化」，並嚴禁北韓居民接觸。

    南韓外交人士今表示，自2019年到去年止，當局以南北韓關係特殊為由並未參與共同提案，但這次決定加入，成為北韓人權問題決議草案的共同提案國。

    針對北韓對外國人的拷問、處決、任意拘捕、綁架等多個問題，這項草案敦促北韓向遺屬和相關機構公開受害者生死情況、行蹤等全部資訊。報導分析，這項決議案，疑與2020年9月遭北韓射殺的南韓漁政公務員遺屬和政府的相關訴求有所關聯。

    另外，草案還提到，被遣送回北韓居民不得遭受強制失蹤、任意處決、拷問、不當待遇等任何侵犯人權行為，這項訴求被視為間接提及2019年南韓遣返北韓漁民事件。

    據悉，聯合國每年上、下半年分別在人權理事會議和大會通過「北韓人權問題決議案」，今年如同往年，由歐盟主導並提交草案給人權理事會，南韓參與相關討論。

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