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    布林肯：中國尚未越線提供俄國大量軍援

    2023/03/23 00:30

    〔中央社〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，中國雖對俄羅斯加強外交支持，但尚未提供大量軍事援助。

    法新社報導，布林肯在國會參議院一個委員會針對議員質詢中國是否已提供俄國「致命援助」時答稱：「當我們現在談話時，尚未發現他們越過那個界線。」

    布林肯數週來公開警告，中國正考慮俄羅斯為烏克蘭戰事所提出的武器要求。也有些報導指出，中國公司已交運俄方數量有限的武器。

    中國國家主席習近平本週訪問莫斯科，促銷中國對俄烏戰爭停火的提議。這項主張遭到美國懷疑，擔心俄軍利用這個喘息機會將戰場受創部隊重新編組。

    布林肯說：「我認為，他們為俄羅斯提供的外交支持、政治支持和某種程度的實體支持，當然違反了我們終止這場戰爭的利益。」

    布林肯並說，由於國際刑事法院已發出對俄國總統蒲亭的逮捕令，因此美國鼓勵他國，在蒲亭到訪時將他引渡。

    他說：「我認為，負有義務的國際刑事法院會員國都應善盡義務。」

    美國並不是國際刑事法院會員國，因為前總統川普領導下的共和黨政府曾因這座法院調查美國在阿富汗採取的軍事行動而制裁當時的法院檢察官。1120322

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